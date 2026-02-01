Revolutionäre Therapie: LIR Life Sciences zeigt Durchbruch in der Diabetesbehandlung!

Die Studie vergleicht die topische CPP-Formulierung mit injizierbarem Semaglutid und unbehandelten Tieren in einem Glukosetoleranzmodell. Die Ergebnisse belegen, dass die CPP-gestützte Formulierung das Glukosekontrollprofil des injizierbaren Vergleichspräparats erreichen kann. Besonders bemerkenswert ist die flache Glukosekurve, die nach der Behandlung mit der topischen Formulierung beobachtet wurde, was einen wichtigen technischen Fortschritt für die Plattform des Unternehmens darstellt. Diese Beobachtungen unterstützen die Hypothese, dass CPP-basierte Systeme in der Lage sind, große Peptidwirkstoffe durch die Hautbarriere zu transportieren.

LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) hat positive vorläufige Ergebnisse aus einer vergleichenden präklinischen Tierstudie zur nadelfreien „GLP/GIP-Therapie“ veröffentlicht. In dieser Studie wurde eine neuartige topische Formulierung von Semaglutid, einem GLP-1-Analogon, das auf zellpenetrierenden Peptiden (CPP) basiert, getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass Tiere, die mit dieser Formulierung behandelt wurden, nach einer oralen Glukosebelastung signifikant niedrigere Blutzuckerspiegel aufwiesen als unbehandelte Kontrolltiere. Dies deutet auf eine pharmakologisch relevante Wirkung hin.

Die Tiere, die mit der CPP-Formulierung behandelt wurden, zeigten eine effektive Abschwächung des Blutzuckeranstiegs nach der Glukoseverabreichung und eine schnellere Rückkehr zum Ausgangswert. Dies deutet darauf hin, dass die topische Formulierung den Wirkstoff in relevanten Mengen durch die Haut transportiert und eine nachhaltige Glukosekontrolle ermöglicht.

Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences, äußerte sich optimistisch über die Ergebnisse und betonte die Bedeutung dieser Studie für die Entwicklung nadelfreier Ansätze zur Behandlung von Adipositas. LIR Life Sciences konzentriert sich auf die Entwicklung kosteneffizienter und skalierbarer Therapien zur Bekämpfung von Fettleibigkeit, insbesondere durch innovative Verabreichungsmethoden wie transdermale Pflaster.

Der Markt für Anti-Adipositas-Medikamente wächst rasant und könnte bis 2030 ein Volumen von etwa 95 Milliarden US-Dollar erreichen. LIR Life Sciences positioniert sich als First Mover mit einem disruptiven Ansatz, der die Herausforderungen bestehender Therapien adressiert. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, den Zugang zu wirksamen Behandlungen zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Die aktuellen Ergebnisse könnten LIR Life Sciences in eine der spannendsten Wachstumsstorys im internationalen Biotech-Sektor verwandeln.

Die LIR Life Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 1,253EUR auf L&S Exchange (30. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.