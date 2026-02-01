    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovem Group AktievorwärtsNachrichten zu Novem Group
    Novem Group: Wichtige Quartalsergebnisse und Einblicke am 5. Februar 2026!

    Foto: Novem Car Interior Design GmbH

    Die Novem Group S.A., ein führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Premium-Automobilindustrie, hat eine Einladung zur Präsentation ihrer Ergebnisse für das dritte Quartal 2025/26 veröffentlicht. Die Telefonkonferenz findet am 5. Februar 2026 von 14:00 bis 15:00 Uhr MEZ statt. CEO Markus Wittmann und CFO Benjamin Retzer werden die Ergebnisse des Zeitraums von Oktober bis Dezember 2025 vorstellen und stehen anschließend für eine Frage-und-Antwort-Runde zur Verfügung.

    Die Veranstaltung wird sowohl als Audio-Webcast als auch über eine Telefonkonferenz angeboten. Interessierte Teilnehmer können sich über einen bereitgestellten Registrierungslink anmelden, um individuelle Einwahldaten zu erhalten. Die Präsentation sowie eine begleitende Pressemitteilung werden am selben Tag um 09:00 Uhr MEZ auf der Investor Relations Website von Novem veröffentlicht.

    Die Novem Group hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und bietet eine breite Palette an Materialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik an. Das Unternehmen beliefert eine Vielzahl von führenden Premium-Automobilherstellern und hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1947 in Vorbach, Deutschland, kontinuierlich international ausgeweitet. Mit Standorten in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China beschäftigt Novem etwa 4.500 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von über 541 Millionen Euro.

    Die Bekanntgabe der Quartalsergebnisse erfolgt im Rahmen der regelmäßigen Finanzberichterstattung des Unternehmens, die auch zukünftige Quartals- und Zwischenmitteilungen umfasst. Diese Informationen sind für Investoren und Analysten von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Performance und die strategische Ausrichtung des Unternehmens bieten.

    Für weitere Informationen steht der Investor Relations Manager Sophie Badura zur Verfügung, die über die angegebenen Kontaktdaten erreichbar ist. Die Novem Group setzt auf Qualität, Technologie und Innovation, um den Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden und ihre Marktposition weiter zu stärken. Die bevorstehende Präsentation der Quartalsergebnisse wird daher mit großem Interesse erwartet, da sie wichtige Hinweise auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens geben könnte.



    ISIN:LU2356314745WKN:A3CSWZ

    Die Novem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 3,08EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



