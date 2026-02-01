    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Anzeichen für Gespräche zwischen USA und Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran bereitet Verhandlungen mit den USA vor.
    • Trump droht mit Militärschlägen und Druck auf Teheran.
    • Iran ist für Verhandlungen und Krieg bereit.
    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran bereitet nach den Worten eines ranghohen iranischen Beamten Verhandlungen mit den USA vor. Der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Laridschani, schrieb laut Übersetzung auf X, entgegen der "künstlich geschürten Kriegsrhetorik" der Medien würden "Vorbereitungen für Verhandlungen" voranschreiten. Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete im Zusammenhang mit Laridschanis X-Post, dieser habe sich am Samstag in Teheran mit Katars Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani getroffen. Al Thani versuche, zwischen den USA und dem Iran zu vermitteln.

    Eine Reporterin des US-Senders Fox News zitierte unterdessen US-Präsident Donald Trump mit den Worten, die iranische Seite würde "verhandeln, also werden wir sehen, was passiert." Trump hatte den Druck auf Teheran mit neuen Drohungen verstärkt. Es seien weitere Kriegsschiffe in Richtung des Irans unterwegs - "und hoffentlich werden wir einen Deal machen", sagte der Präsident im Weißen Haus. Dabei soll es unter anderem um eine Einstellung von Irans umstrittenem Atomprogramm und um eine Begrenzung der Entwicklung ballistischer Raketen gehen.

    "Wenn es keinen Deal gibt - mal sehen, was dann passiert", fügte Trump hinzu. Er hat Teheran mehrfach mit Militärschlägen gedroht, auch im Zusammenhang mit der gewaltsamen Niederschlagung der jüngsten Proteste. Irans Außenminister Abbas Araghtschi hatte am Freitag erklärt, sein Land sei sowohl für Verhandlungen als auch für Krieg bereit. Verteidigungsstrategien und Raketensysteme würden niemals Gegenstand von Verhandlungen sein. Araghtschi warnte die USA, dass ein militärischer Konflikt diesmal über einen bilateralen Krieg hinausgehen könnte. Im vergangenen Juni hatte das US-Militär im Iran - flankierend zu israelischen Angriffen - Atomanlagen bombardiert./ln/DP/zb





