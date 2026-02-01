    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Epstein-Dokumente

    Slowakischer Regierungsberater tritt zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Lajcak tritt als Regierungsberater nach Epstein-Dokumenten zurück.
    • Ministerpräsident Fico bedauert Verlust erfahrenen Beraters.
    • Lajcak weist Vorwürfe gegen sich entschieden zurück.
    BRATISLAVA (dpa-AFX) - Der slowakische Ex-Außenminister Miroslav Lajcak hat im Zusammenhang mit der Veröffentlichung weiterer Epstein-Dokumente seinen Rücktritt als Regierungsberater erklärt. Er sei damit einer Forderung der Opposition sowie von Teilen der Koalition nachgekommen, berichtete die Agentur TASR. Der linksnationale Ministerpräsident Robert Fico habe die Entscheidung angenommen, zugleich aber den Verlust eines erfahrenen außenpolitischen Beraters bedauert.

    Medien berichten über brisante Konversation

    Zuvor hatte das Nachrichtenportal "360tka" Chatprotokolle veröffentlicht, die aus den neu vom US-Justizministerium veröffentlichten Ermittlungsakten zum Fall Epstein stammen sollen. Diesen zufolge hat der US-Multimillionär Jeffrey Epstein Lajcak junge Frauen angeboten. Sie seien "wahrscheinlich zu jung für dich", habe Epstein geschrieben, worauf Lajcak geantwortet habe: "Du hast mich nicht in Action erlebt." Der Politiker habe im Gegenzug seine Kontakte zu Fico angeboten. Lajcak wies die Vorwürfe indes zurück: "Ich stehe unter Schock." Er habe nie mit Epstein über Frauen gesprochen und auch keine Treffen für diesen organisiert.

    Lajcak war von 2009 bis 2010 und noch einmal von 2012 bis 2020 slowakischer Außenminister. Von September 2017 bis September 2018 amtierte er als Präsident der UN-Generalversammlung. Das US-Justizministerium hatte vor kurzem weitere Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Epstein veröffentlicht. Es handelt sich um mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten, Tausende Videos und weit mehr als 100.000 Fotos. Epstein wurde 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden./hei/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
