Grüne Liga Brandenburg klagt gegen Bebauungsplan für Werk von Red Bull
- Grüne Liga klagt gegen Bebauungsplan in Baruth.
- Bedenken wegen Wasserknappheit und Artenschutz.
- Red Bull und Rauch betonen keinen Mehrverbrauch.
BARUTH/MARK (dpa-AFX) - Der Umweltverband Grüne Liga Brandenburg klagt nach eigenen Angaben gegen den Bebauungsplan für den Ausbau der Getränke-Produktion der Firmen Rauch und Red Bull in Baruth/Mark. Beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sei ein Normenkontrollantrag eingereicht worden, teilte Geschäftsführer Michael Ganschow mit. Zugleich habe die Grüne Liga beantragt, dass der Bebauungsplan der Stadt südlich von Berlin vorläufig außer Vollzug gesetzt werde.
Die österreichischen Unternehmen Red Bull und Rauch wollen in Baruth/Mark im Landkreis Teltow-Fläming ihre Produktion ausbauen und ein eigenes Dosen-Werk errichten. Sie hatten den Getränkeabfüller Urstromquelle gekauft. Umweltschützer befürchten eine zunehmende Wasserknappheit.
Umweltverband fürchtet Folgen für Trinkwasser
Die Grüne Liga Brandenburg verweist darauf, dass Red Bull und Rauch als neue Eigentümer auf eine Wasserentnahme von rund 2,5 Millionen Kubikmetern pro Jahr zurückgreifen könnten, die für die Belieferung der Urstromquelle genehmigt war. Sie warnt davor, dass das für die Herstellung von Mineralwasser genehmigte Trinkwasser nicht nur zur Produktion der Getränke, sondern auch von Dosen verwendet werden könnte.
"Das Wasserdargebot sollte von der Kommune schon bei der Bauleitplanung berücksichtigt werden", sagte der Vorsitzende der Grünen Liga, Heinz-Herwig Mascher. "Es muss noch genug für die Bevölkerung da bleiben." Das müsse untersucht werden. Für die Produktion von Dosen wäre Trinkwasser "viel zu schade", sagte er. Sein Verein sieht im Bebauungsplan zudem Defizite unter anderem beim Artenschutz und bei geplanten Ausgleichsmaßnahmen.
Die Brandenburger Grünen-Bundestagsabgeordnete Andrea Lübcke dringt ebenfalls auf eine Prüfung der Wasserressourcen: "Angesichts des fortschreitenden Klimawandels und der sinkenden Grundwasserneubildung braucht es ein neues, belastbares Gutachten zur Wasserverfügbarkeit, das den aktuellen wissenschaftlichen Stand berücksichtigt", sagte Lübcke, die Annalena Baerbock 2025 im Bundestag nachfolgte.
Red Bull und Rauch: Kein zusätzlicher Verbrauch
Die Unternehmen verweisen darauf, dass nicht mehr Wasser verbraucht werden soll als bei der Urstromquelle. Das Bundesumweltministerium hatte im vergangenen Jahr erklärt, der Wasserverbrauch beim geplanten Ausbau werde vom Land genau geprüft. Die Zahl der Mitarbeiter soll nach bisherigen Plänen im Zuge des Ausbaus von 240 auf rund 600 steigen.
Auch beim Werk von Elektroautobauer Tesla in Grünheide ist das Wasser stets ein Kritikpunkt von Umweltschützern. Tesla darf dem eigenen Umweltbericht von 2024 zufolge bis zu 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr entnehmen./vr/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 363,3 auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -8,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 381,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -60,09 %/+37,63 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Fred Lambert beschäftigt sich gerade mit dem eMail Verkehr zwischen dem Marsimperator und Epstein:
Die Zahlen für das Q4 werden schlecht ausfallen. Schlimmer wird es mit der Prognose für 2026 werden. Die lustigen Roboter werden auch in 2026 nicht ausgeliefert und die Planungen für das RoboTaxi werden auch immer weiter zurückgenommen. Jetzt knallt es noch im Brot und Butter Geschäft mit den Autos. Da wird Musk auch nicht helfen, dass er bestimmten Tesla-Aktionären einen bevorzugten Zugang zur Zeichnung von SpaceX in Aussicht stellt.
Wenn du dir die Robotaxi Videos der kreischenden fansis mal genau anschaust, dann erkennst du einen deutlich höheren Stromverbrauch, der daraufhin deutet, dass da nicht die Standard AI4 hardware sondern etwas deutlich leistungsfähigeres verbaut ist, wahrscheinlich auch leistungsfähiger als AI5.