    Wasserstoff aus Saudi-Arabien soll über Rostock kommen

    Foto: Uli Deck - dpa

    RIAD (dpa-AFX) - Über den Hafen Rostock soll künftig Wasserstoff aus Saudi-Arabien nach Deutschland geliefert werden. Eine entsprechende Absichtserklärung haben das saudi-arabische Unternehmen ACWA Power, der Energieversorger EnBW Baden-Württemberg, der Rostocker Hafen und der Gasimporteur VNG in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad unterzeichnet.

    Transport per Schiff

    Das Papier wurde im Rahmen der Reise von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) unterzeichnet, anwesend war auch der saudische Energieminister Abdulasis bin Salman. Geplant sind Ammoniak-Lieferungen von der saudischen Hafenstadt Yanbu am Roten Meer nach Rostock.

    Für den Transport per Schiff wird der Energieträger Wasserstoff in der Chemikalie Ammoniak gebunden, die sich einfacher verflüssigen, transportieren und lagern lässt als Wasserstoff. In Rostock soll das Ammoniak wieder in Wasserstoff umgewandelt und von dort weitertransportiert werden. Dazu wird ein sogenannter Cracker genutzt, den VNG entwickelt.

    Wo Wasserstoff zum Einsatz kommen soll

    Das saudi-arabische Unternehmen ACWA Power erzeugt Wasserstoff klimafreundlich mit Wind- und Solarstrom. In einem künftigen klimafreundlichen deutschen Wirtschaftssystem soll Wasserstoff neben klimaneutral erzeugtem Strom die Hauptrolle spielen: CO2-neutral erzeugt soll das Gas etwa in neuen Gaskraftwerken Strom erzeugen, wenn nicht genug Wind- und Sonnenstrom da ist. In Hochöfen zur Stahlherstellung soll Wasserstoff anstelle von Koks zum Einsatz kommen und so riesige Mengen Kohlendioxid vermeiden.

    Die Produktionsanlage für Wasserstoff und Ammoniak in Yanbu soll 2030 in den kommerziellen Betrieb gehen. ACWA prüft laut der gemeinsamen Mitteilung der Projektpartner zudem eine Beteiligung an der Entwicklung und möglicherweise auch Finanzierung von Ammoniak-Infrastruktur in Deutschland./hrz/DP/zb

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt

    ISIN:DE0005220008WKN:522000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie

    dpa-AFX
