    2025 schwächster Absatz seit 15 Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Heizungsindustrie: 627.000 Geräte verkauft, Tiefstand.
    • Ölheizungen: 74% Rückgang, nur 22.500 verkauft.
    • Wärmepumpen: 55% Zuwachs, 299.000 Stück abgesetzt.
    Heizungsindustrie - 2025 schwächster Absatz seit 15 Jahren
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Absatzzahlen der Heizungsindustrie haben im vergangenen Jahr mit 627.000 verkauften Geräten in Deutschland den niedrigsten Stand seit 2010 erreicht. Das berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Jahresbilanz des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie (BDH). Ein Sprecher des BDH bestätigte diese Entwicklung.

    Auch der Deutschen Presse-Agentur liegen die Zahlen vor. Der Absatz über alle Geräteklassen hinweg ging 2025 demnach um zwölf Prozent im Vergleich zu 2024 zurück.

    Vor allem die Nachfrage nach Ölheizungen war vergangenes Jahr gering: 22.500 dieser Wärmeerzeuger wurden verkauft, ein Minus von 74 Prozent, wie aus der Jahresbilanz hervorgeht. Auch bei den Gasheizungen registrierte der BDH einen Dämpfer. So wurde etwa bei den Gas-Brennwertkesseln, von denen 229.000 Stück abgesetzt wurden, ein Rückgang um 36 Prozent innerhalb eines Jahres verzeichnet.

    Hier gab es 2025 ein Verkaufsplus

    Deutlichen Zuwachs (plus 55 Prozent) vermerkte der BDH hingegen beim Absatz der Heizungs-Wärmepumpen. Sie wurden den Angaben zufolge 299.000-mal verkauft und waren damit der Besteller der Branche. Ein Verkaufsplus von 23 Prozent gab es zudem bei Biomasse-Wärmeerzeugern, wie aus der Bilanz hervorgeht: 29.000 Stück wurden verkauft.

    BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt bezeichnete die Lage der Heizungsindustrie bei der "Welt am Sonntag" insgesamt aber als "schwierig"./mkk/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
