Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Dividenden im Fokus
JTEKT ist ein führender Hersteller von Lenksystemen, Antriebskomponenten und Kugellagern, mit starker globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind NSK und Schaeffler. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Elektrolenkungstechnologien und kundenspezifische Anpassungen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit JTEKT nachhaltige Einkommensströme aufbauen
JTEKT gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,71 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +27,23 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,81 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in JTEKT investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +19,88 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
JTEKT verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,71 %.
Mit +3,71 % Dividendenrendite bietet JTEKT ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +27,23 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen JTEKT für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,71 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,81.
JTEKT weißt eine Marktkapitalisierung von 3,17 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,71 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
JTEKT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.02.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die JTEKT Aktie. Mit einer Performance von +1,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,71 %, eine Investition von etwa 161.726€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|60,00
|+20,00 %
|+3,71 %
|2025
|50,00
|+38,89 %
|+4,39 %
|2024
|36,00
|+20,00 %
|+2,48 %
|2023
|30,00
|+66,67 %
|+3,04 %
|2022
|18,00
|0,00 %
|+1,81 %
Warum JTEKT für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,71 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +27,23 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 19,81
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
JTEKT Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,45 %
|1 Monat
|+6,99 %
|3 Monate
|+19,16 %
|1 Jahr
|+39,16 %
Informationen zur JTEKT Aktie
Es gibt 319 Mio. JTEKT Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,17 Mrd. € wert.
JTEKT Aktie jetzt kaufen?
Ob die JTEKT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JTEKT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.