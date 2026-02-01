Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

JTEKT ist ein führender Hersteller von Lenksystemen, Antriebskomponenten und Kugellagern, mit starker globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind NSK und Schaeffler. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Elektrolenkungstechnologien und kundenspezifische Anpassungen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit JTEKT nachhaltige Einkommensströme aufbauen

JTEKT gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,71 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +27,23 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,81 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in JTEKT investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +19,88 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

JTEKT weißt eine Marktkapitalisierung von 3,17 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,71 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.