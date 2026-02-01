    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Union und AfD gleichauf

    • Union und AfD gleichauf mit je 26 Prozent.
    • SPD steigt auf 16 Prozent, höchster Wert seit Juni.
    • Grüne und Linke stagnieren bei 11 und 10 Prozent.
    BERLIN (dpa-AFX) - Die Union zieht im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa nach Monaten wieder mit der AfD gleich. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden jeweils 26 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger CDU/CSU oder AfD wählen, wie aus der Umfrage für "Bild am Sonntag" hervorgeht. Für die Union ist das ein Plus von einem Prozentpunkt, die AfD liegt seit Wochen bei diesem Wert. Zuletzt lagen die beiden Parteien im September 2025 im Insa-Sonntagstrend gleichauf.

    Auch der Koalitionspartner SPD gewinnt einen Punkt hinzu und kommt auf 16 Prozent. Das ist für die Sozialdemokraten der höchste Wert seit Juni 2025. Bei den Oppositionsparteien Grünen und Linke gibt es keine Bewegung, sie bleiben in der Umfrage bei 11 und 10 Prozent. BSW (4 Prozent) und FDP (3 Prozent) würden weiterhin nicht in den Bundestag einziehen. 4 Prozent der Befragten würden sonstige Parteien wählen.

    Für die nach Insa-Angaben repräsentative Umfrage wurden zwischen dem 26. und 30. Januar 1.204 Wahlberechtigte in Deutschland befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei rund 2,9 Prozentpunkten.

    Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für etwaige Wahlausgänge./vrb/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
