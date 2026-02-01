EU-Kommissar setzt auf freiwillige Rückkehr nach Syrien

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Abschiebungen nach Syrien bleiben nach Einschätzung von EU-Migrationskommissar Magnus Brunner bis auf weiteres nur eingeschränkt möglich. "Wir sind jetzt noch nicht so weit, was die Stabilität von Syrien anbelangt, dass wir im großen Stil Abschiebungen machen", sagte Brunner im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Syrien ist noch kein sicheres Herkunftsland nach EU-Regeln. Wir unterstützen, damit sich die Lage bessert und sich das ändert", fügte er hinzu.

Es gehe - außer bei Straftätern - daher zunächst um die freiwillige Rückkehr in das vom Bürgerkrieg gezeichnete Land. "Unsere Asylagentur hat uns gesagt, dass sich die Situation in Syrien verbessert." Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex habe daher bereits bei der freiwilligen Rückkehr von Tausenden Syrerinnen und Syrern unterstützt.