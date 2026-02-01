    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    USA genehmigen Rüstungs-Verkauf an Israel in Milliardenhöhe

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung genehmigt den Verkauf von Rüstungsgütern an Israel in Höhe von knapp 6,7 Milliarden US-Dollar (rund 5,6 Milliarden Euro). Darunter sind unter anderem neue Kampfhubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge, wie die zuständige Behörde des Verteidigungsministeriums erklärte. Dem Königreich Saudi-Arabien wird zudem der Kauf von 730 Raketen für das Luftabwehrsystem vom Typ Patriot und Zubehör im Wert von rund 9 Milliarden Dollar genehmigt. Das US-Parlament werde über die möglichen Rüstungsgeschäfte verständigt, hieß es.

    Bei den geplanten Geschäften mit Israel geht es um diese Systeme:

    * 30 Kampfhubschrauber vom Typ Apache und Zubehör für knapp 3,8 Milliarden Dollar

    * 3.250 gepanzerte Fahrzeuge für rund 2 Milliarden Dollar

    * Zubehör für Transportpanzer im Wert von rund 740 Millionen Dollar

    * Mehrzweckhubschrauber für rund 150 Millionen Dollar

    Die USA sind der engste Verbündete Israels, auch mit Blick auf militärische Unterstützung und Waffenverkäufe. Israels Streitkräfte setzten US-Waffensysteme und Munition unter anderem auch im Gaza-Krieg sowie bei den Angriffen auf den Iran im vergangenen Jahr ein.

    Die Ankündigung der geplanten Rüstungsgeschäfte kam vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump hat dem Iran zuletzt mehrfach mit Angriffen gedroht und die amerikanische Militärpräsenz im Nahen Osten verstärkt.

    Zunächst wurde für keines der geplanten Rüstungsgeschäfte ein Zeitrahmen genannt. Bei solchen Deals geht es mitunter um Vertragsabschlüsse, bei denen die tatsächliche Auslieferung der Güter erst Jahre später erfolgt./jbz/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
