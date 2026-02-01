Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 05/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Insiderkäufe vom 26.01.26 bis 01.02.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|1,36 Mio.€
|8,01 Tsd. Stk.
|1
|405,00 Tsd.€
|5,00 Tsd. Stk.
|1
|51,83 Tsd.€
|3,21 Tsd. Stk.
|1
|35,16 Tsd.€
|4,00 Tsd. Stk.
|2
|30,05 Tsd.€
|3,09 Tsd. Stk.
|2
|12,71 Tsd.€
|150 Stk.
|1
|9,99 Tsd.€
|2,21 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 26.01.26 bis 01.02.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|629,20 Tsd.€
|53,92 Tsd. Stk.
|1
|133,31 Tsd.€
|600 Stk.
SAP
Wochenperformance: -12,73 %
Platz 1
Schaeffler
Wochenperformance: -15,20 %
Platz 2
Shareholder Value Beteiligungen
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 3
OHB
Wochenperformance: +72,43 %
Platz 4
Basler
Wochenperformance: -1,32 %
Platz 5
PATRIZIA
Wochenperformance: +4,27 %
Platz 6
Circus
Wochenperformance: -1,66 %
Platz 7
innoscripta
Wochenperformance: +9,40 %
Platz 8
The Platform Group
Wochenperformance: -5,66 %
Platz 9
