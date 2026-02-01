Bitcoin fällt deutlich unter 80.000 Dollar - Niedrigstes Niveau seit April 2025
- Bitcoin-Kurs fiel am Wochenende auf 75.555 USD.
- Erholung am Sonntag, aber weiterhin unter 79.000 USD.
- Minus 10% in 2023, seit Rekordhoch fast 40% Verlust.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Wochenende stärker unter Druck geraten. Am Samstag rutschte der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 75.555 US-Dollar ab. Von diesem Rückschlag konnte sich die weltweit älteste und bekannteste Digitalwährung am Sonntag etwas erholen. Mit knapp 79.000 Dollar kostete sie am Sonntagvormittag aber immer noch deutlich weniger als am Freitagabend. Es ist zudem das niedrigste Niveau seit April 2025.
Durch die Verluste am Wochenende baute der Bitcoin das Minus in diesem Jahr auf knapp 9.000 Dollar oder circa zehn Prozent aus. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im November büßte der Bitcoin inzwischen rund 47.000 Dollar oder fast 40 Prozent ein.
Der Wert des Bitcoin hatte bereits im vergangenen Jahr mehr als sechs Prozent nachgegeben. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.
Seit dem Start der Digitalwährung hat der Kurs kräftig zugelegt - so lag der Kurs in den Anfangsjahren im Cent-Bereich. Aber auch in den Jahren danach hatte die Notierung lange im dreistelligen Dollar-Bereich gelegen. Richtig rasant ging es dann ab Ende 2012 nach oben. Der Anstieg seitdem beläuft sich auf fast 600.000 Prozent. Das heißt, der Kurs ist in diesem Zeitraum um knapp das 6000-Fache gestiegen.
Im Zuge des Bitcoin-Erfolgs wurden viele weitere Digitalwährungen ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es Tausende davon. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin den Markt. Lediglich Ethereum mit rund 290 Milliarden Dollar und Tether mit 185 Milliarden Dollar können in dieser Kategorie halbwegs folgen.
Die Gesamtkapitalisierung aller Kryptowährungen beziffert der Anbieter CoinMarketCap auf fast 2,7 Billionen Dollar./zb/
M.E. war Bitcoin nie ein Vermögenswert sondern ist reines Spekulationsobjekt.. und jetzt geht es abwärts
Sind halt Quacksalber.
Ich denke, jedem ist klar, dass Bitcoin immer noch als Risiko-Asset eingestuft wird. Bei all den geopolitischen Herausforderungen gehen viele Menschen wieder in Altbekanntes – Gold = Vertrauen. Das ist sehr menschlich.
Bei Bitcoin ist dieses Vertrauen in der breiten Masse aktuell noch nicht da. Genau deshalb gibt es ja auch all die Regulierungspläne. Vertrauen wird kommen, aber das kann noch Jahre dauern.
Bis dahin müssen wir uns leider solche Schxachxöpxe mit ihren unfassbar dummen Aussagen anhören. Teilweise lache ich mich kaputt oder schüttle nur den Kopf.
Genauso schlimm ist es, wenn sie MicroStrategy als Beispiel für den gesamten Markt nehmen – einfach traurig.
Wenn diese Damen und Herren sich On-Chain-Daten anschauen würden, würden sie sehen: Kleinanleger verkaufen, Wale und Entitäten kaufen ein, und die BTC-Bestände auf Börsen sinken weiter.
Wie kann das nur sein? 🤣🤣🤣
Wäre es sinnvoll, denen das zu erklären, würde ich es machen – aber nein. Das erinnert mich eher an die Diskussionen meiner Jugend, als Ego-Shooter auf den Markt kamen: Killerspiele, wir bringen alle um! 🤣🤣🤣🤣🤣
Aktuell läuft Bitcoin eher seitwärts, mit Ausreißern nach oben und unten – was im Vergleich zu den letzten Jahren sehr gesund ist.
Da viele Menschen keine schnellen 10x-Gewinne mehr machen und auf den 4-Jahres-Zyklus warten, der vielleicht so nicht mehr existiert oder sich verändert, wird viel Unsinn erzählt.
Dass wir uns in riskanteren Zeiten befinden, sieht man ganz klar am Goldpreis. Und ja, auch Gold wird irgendwann korrigieren – die Frage ist nur: wann.
Solange Trump da ist, denke ich, wird er weiter steigen.
Genauso wird Bitcoin bzw. der gesamte Kryptomarkt auch wieder zurückkommen. Das ist sicher – nur den Zeitpunkt kann niemand vorhersagen 🤣
Nur zur Info:
Wir befinden uns immer noch im Bullenmarkt, da der Preis (aus dem Kopf, nicht recherchiert) die 68.000 € nicht unterschritten hat.
Ja, im Bärenmarkt wird er auch wieder die 60.000 oder tiefer sehen.
Der Unterschied ist: Wer die Technik versteht, das Warum und Wieso, und nicht nur mit „wird für Kriminalität genutzt“ argumentiert (was ebenfalls Unsinn ist), freut sich einfach, günstig einkaufen zu können.
Also: Macht euch nicht verrückt.
BTC lebt weiterhin 🤣🤣🤣🤣
PS: Setzt die einfach alle auf Block – entspannteres Leben.
Die Welt ist schon bekloppt genug, da muss ich mir diese Kloppis hier nicht auch noch geben
Das Fake-Asset Bitcoin wird weiter gegen Süden gehen.