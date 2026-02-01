Bitcoin fällt deutlich unter 80.000 Dollar - Niedrigstes Niveau seit April 2025

greenbeat1992 schrieb 27.01.26, 18:45

aha, stark 🤣

Sind halt Quacksalber.

Ich denke, jedem ist klar, dass Bitcoin immer noch als Risiko-Asset eingestuft wird. Bei all den geopolitischen Herausforderungen gehen viele Menschen wieder in Altbekanntes – Gold = Vertrauen. Das ist sehr menschlich.

Bei Bitcoin ist dieses Vertrauen in der breiten Masse aktuell noch nicht da. Genau deshalb gibt es ja auch all die Regulierungspläne. Vertrauen wird kommen, aber das kann noch Jahre dauern.

Bis dahin müssen wir uns leider solche Schxachxöpxe mit ihren unfassbar dummen Aussagen anhören. Teilweise lache ich mich kaputt oder schüttle nur den Kopf.

Genauso schlimm ist es, wenn sie MicroStrategy als Beispiel für den gesamten Markt nehmen – einfach traurig.

Wenn diese Damen und Herren sich On-Chain-Daten anschauen würden, würden sie sehen: Kleinanleger verkaufen, Wale und Entitäten kaufen ein, und die BTC-Bestände auf Börsen sinken weiter.

Wie kann das nur sein? 🤣🤣🤣

Wäre es sinnvoll, denen das zu erklären, würde ich es machen – aber nein. Das erinnert mich eher an die Diskussionen meiner Jugend, als Ego-Shooter auf den Markt kamen: Killerspiele, wir bringen alle um! 🤣🤣🤣🤣🤣

Aktuell läuft Bitcoin eher seitwärts, mit Ausreißern nach oben und unten – was im Vergleich zu den letzten Jahren sehr gesund ist.

Da viele Menschen keine schnellen 10x-Gewinne mehr machen und auf den 4-Jahres-Zyklus warten, der vielleicht so nicht mehr existiert oder sich verändert, wird viel Unsinn erzählt.

Dass wir uns in riskanteren Zeiten befinden, sieht man ganz klar am Goldpreis. Und ja, auch Gold wird irgendwann korrigieren – die Frage ist nur: wann.

Solange Trump da ist, denke ich, wird er weiter steigen.

Genauso wird Bitcoin bzw. der gesamte Kryptomarkt auch wieder zurückkommen. Das ist sicher – nur den Zeitpunkt kann niemand vorhersagen 🤣

Nur zur Info:

Wir befinden uns immer noch im Bullenmarkt, da der Preis (aus dem Kopf, nicht recherchiert) die 68.000 € nicht unterschritten hat.

Ja, im Bärenmarkt wird er auch wieder die 60.000 oder tiefer sehen.

Der Unterschied ist: Wer die Technik versteht, das Warum und Wieso, und nicht nur mit „wird für Kriminalität genutzt“ argumentiert (was ebenfalls Unsinn ist), freut sich einfach, günstig einkaufen zu können.

Also: Macht euch nicht verrückt.

BTC lebt weiterhin 🤣🤣🤣🤣

PS: Setzt die einfach alle auf Block – entspannteres Leben.

Die Welt ist schon bekloppt genug, da muss ich mir diese Kloppis hier nicht auch noch geben