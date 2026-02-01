    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Glättegefahr hält auch zum Wochenstart an

    Für Sie zusammengefasst
    • Gefahr von gefrierendem Regen und Glatteis bleibt.
    • Temperaturen: Westen 2 bis -1 Grad, Osten bis -14 Grad.
    • Dienstag: Niederschlag, teils Schnee und Glatteisgefahr.
    Glättegefahr hält auch zum Wochenstart an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    OFFENBACH (dpa-AFX) - Die Gefahr von gefrierendem Regen, Schneeglätte und rutschigen Straßen hält zum Start in die neue Woche in einigen Regionen Deutschlands an. In der Nacht zum Montag könne im Westen und Nordwesten etwas Regen fallen, im Nordwesten sowie vereinzelt Richtung Landesmitte zeitweise gefrierend oder als Schnee, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Lokal bestehe Glatteisgefahr. Die Tiefsttemperaturen liegen demnach im Westen und am Oberrhein zwischen plus 2 bis minus 1 Grad, sonst minus 2 bis minus 8 Grad, in Vorpommern bis minus 14 Grad.

    Am Montag könnten sich die Menschen im Nordosten sowie ganz im Süden zeitweise auf etwas Sonne freuen, erklärt Meteorologe Nico Bauer vom DWD. Ansonsten sei der Himmel meist wolkenverhangen. "Im Westen fallen hier und da auch ein paar Tropfen. Im äußersten Nordwesten kann dieser auch gefrieren." Das Temperaturgefälle bleibt den Vorhersagen zufolge am Montag erhalten: Die Spanne bei den Höchstwerten liegt zwischen minus 8 Grad an der Oder und plus 11 Grad entlang des Oberrheins.

    Am Dienstag zieht laut DWD von Südwesten neuer Niederschlag auf. Dabei falle im Südwesten Regen, im Übergangsbereich teils gefrierender Regen mit Glatteisgefahr und nach Norden hin im Tagesverlauf auch mehr und mehr Schnee. "Auf den Straßen gilt in diesen Regionen entsprechende Vorsicht."/löb/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Die Gefahr von gefrierendem Regen, Schneeglätte und rutschigen Straßen hält zum Start in die neue Woche in einigen Regionen Deutschlands an. In der Nacht zum Montag könne im Westen und Nordwesten etwas Regen fallen, im Nordwesten sowie vereinzelt …
