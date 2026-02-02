Ihre wichtigsten Termine
Walt Disney, Tyson Foods, Palantir und NXP Semiconductors legen Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Jahreszahlen
12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
13:00 Uhr, USA: Walt Disney, Q1-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Palantir, Q4-Zahlen
Deutschland: Gea Group, Pre-Close Call
Niederlande: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen
USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (1/26) 2. Veröffentlichung)
06:30 Uhr, Niederlande: Einzelhandelsumsatz 12/25
09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 12/25
