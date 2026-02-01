    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeach Energy AktievorwärtsNachrichten zu Beach Energy

    Passives Einkommen

    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Passives Einkommen - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Beach Energy ist ein führender australischer Öl- und Gasproduzent, der sich durch strategische Positionierung und Effizienz von Konkurrenten wie Santos und Woodside abhebt.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Beach Energy nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Beach Energy gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,41 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +43,10 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,05 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Beach Energy investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -30,77 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Beach Energy verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +9,41 %.
    Mit +9,41 % Dividendenrendite bietet Beach Energy ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +43,10 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Beach Energy für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +9,41 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,05.
    Beach Energy weißt eine Marktkapitalisierung von 1,64 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,41 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Beach Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.02.2026

    Die Beach Energy Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +0,70 % auf 0,7200 zulegen. Das sind +0,0050  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +9,41 %, eine Investition von etwa 31.881 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,120000 +140,00 % +9,41 %
    2025 0,050000 +25,00 % +3,70 %
    2024 0,040000 +33,33 % +2,49 %
    2023 0,030000 +50,00 % +1,95 %
    2022 0,02 0,00 % +1,58 %

    Warum Beach Energy für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +9,41 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +43,10 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 7,05
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Beach Energy

    +0,70 %
    +2,86 %
    +12,50 %
    +2,86 %
    -20,00 %
    -29,38 %
    -30,77 %
    +191,50 %
    +86,05 %
    ISIN:AU000000BPT9WKN:859699

    Beach Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,86 %
    1 Monat +12,50 %
    3 Monate +2,86 %
    1 Jahr -20,00 %

    Informationen zur Beach Energy Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Beach Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,64 Mrd. € wert.

    Beach Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Beach Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beach Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Passives Einkommen Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     