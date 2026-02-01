Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Beach Energy gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,41 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +43,10 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,05 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Beach Energy investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -30,77 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Beach Energy verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +9,41 %. Mit +9,41 % Dividendenrendite bietet Beach Energy ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +43,10 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Beach Energy für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +9,41 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,05. Beach Energy weißt eine Marktkapitalisierung von 1,64 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,41 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Beach Energy ist ein führender australischer Öl- und Gasproduzent, der sich durch strategische Positionierung und Effizienz von Konkurrenten wie Santos und Woodside abhebt.

Beach Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.02.2026

Die Beach Energy Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +0,70 % auf 0,7200€ zulegen. Das sind +0,0050 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +9,41 %, eine Investition von etwa 31.881€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,120000 +140,00 % +9,41 % 2025 0,050000 +25,00 % +3,70 % 2024 0,040000 +33,33 % +2,49 % 2023 0,030000 +50,00 % +1,95 % 2022 0,02 0,00 % +1,58 %

Warum Beach Energy für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +9,41 %

Stetiges Dividendenwachstum: +43,10 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 7,05

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Beach Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,86 % 1 Monat +12,50 % 3 Monate +2,86 % 1 Jahr -20,00 %

Informationen zur Beach Energy Aktie

Es gibt 2 Mrd. Beach Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,64 Mrd. € wert.

Beach Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beach Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beach Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.