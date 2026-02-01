Reiche zu Gasspeichern
'Sorgen sind nicht angebracht'
- Gasspeicher-Füllstände sind kein Grund zur Sorge.
- Lage wird täglich beobachtet, sagt Katherina Reiche.
- Versorgung durch Flüssiggas-Importe gesichert.
RIAD (dpa-AFX) - Nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sind die relativ niedrigen Füllstände in deutschen Gasspeichern kein Grund zur Beunruhigung. Man beobachte die Lage täglich, sagte die CDU-Politikerin am Rande einer Saudi-Arabien-Reise. "Sorgen sind nicht angebracht."
Die Versorgung sei abgesichert durch Möglichkeiten zum Import von Flüssiggas, sagte Reiche. Sie sei überzeugt, dass das Land gut durch den Winter komme.
In den deutschen Gasspeichern ist momentan deutlich weniger Erdgas als in den Vorjahren. Der Füllstand lag Ende Januar nur noch bei 35 Prozent./hrz/DP/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Erdgas - XD0002745517
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Erdgas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
hier kann man suchen.
"Normalerweise" sollte der Gaspreis deutlich steigen.....aber scheinbar wird ja gerade massiv mannipuliert mit Shortverkäufen. (hat da jemand Zahlen/ Daten zu?)