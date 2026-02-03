Ihre wichtigsten Termine
Frische Quartalszahlen von: Pepsico, PayPal, Pfizer, AMD, Merck & Co und KSB
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Siltronic, Q4-Umsatz
07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, vorläufige Jahreszahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Sartorius Stedim Biotech, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Akzo Nobel, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Finnland: Fortum, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Willis Towers Watson, Q4-Zahlen
08:00 Uhr, Irland: Bank of Ireland, Jahreszahlen
08:30 Uhr, Japan: Nintendo, 9-Monatszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: KSB, Q4-Umsatz
12:00 Uhr, USA: Pepsico, Q4-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Merck & Co, Q4-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Pfizer, Q4-Zahlen
13:15 Uhr, USA: PayPal, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, USA: AMD, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Amgen, Q4-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Mondelez International, Q4-Zahlen
22:15 Uhr, USA: Prudential Financial, Q4-Zahlen
23:00 Uhr, USA: Teradyne, Q4-Zahlen
Dutschland: Schott Pharma AG & Co KGaA, Hauptversammlung
USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen
USA: Eaton, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 1/26
16:00 Uhr, USA: JOLTS Offene Stellen 12/25
Zeit Land Relev. Termin 09:15 ESP HCOB Manufacturing PMI 09:45 ITA HCOB Manufacturing PMI 09:55 DEU HCOB Manufacturing PMI 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 15:30 CAN S&P Global Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Produktion Bezahlte Preise 17:10 USA Fed-Mitglied Collins spricht 18:30 USA FOMC Mitglied Bostic Rede 20:00 USA Loan Officer Survey 23:20 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|09:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Trading-Strategien für den NanoTrader
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Dein Depot ist kein Bauchgefühl (2 Webinarfolgen)
|04.02. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
