Top-Artikel der Kalenderwoche 05/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Die SAP-Aktie bricht nach den Zahlen um bis zu 11 Prozent ein und fällt auf ein neues Mehrjahrestief – der DAX rutscht mit ab.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius SE & Co. KGaA!

Der europäische Automarkt erlebt einen Wandel. Während Elektroautos Benziner erstmals überholen, gerät ausgerechnet Tesla zunehmend ins Hintertreffen.

Der US-Rüstungskonzern RTX Corporation hat mit einem Umsatzsprung auf 24,2 Milliarden US-Dollar überrascht und die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Aktie legt spürbar zu.

Microsoft schließt einen Cloud-Deal mit Perplexity, doch trotz neuer Allianzen stürzt die Aktie ab, weil hohe KI-Investitionen auf Gewinn und Wachstum drücken.

Mexikos Ölexporte nach Kuba sind dramatisch gesunken, nachdem Trump Zölle auf Öl aus Ländern wie Mexiko verhängt hat, sollten sie weiterhin nach Kuba liefern. Droht Kuba jetzt der wirtschaftliche Zusammenbruch?

Ein Fintech aus Singapur wird zur heißesten Spekulationsaktie des Jahres: +889 Prozent am Donnerstag, vorbörslich erneut dreistellig. Das Unternehmen beteuert, keinerlei unbekannte Infos zu haben.

Hohe Dividendenrenditen, starke Margen und eine dominante Marktstellung in einem strukturell wachsenden Markt: Ambev liefert genau das Profil, das einkommensorientierte Anleger suchen.

Alibaba bündelt seine autonome-Logistik-Einheit mit Zelos Technology. Über 20.000 Robovans sollen Chinas Lieferbranche revolutionieren.

Ein verhaltener Ausblick hat Life-Science-Wert Abbott Laboratories in der vergangenen Woche 10 Prozent gekostet. Jetzt hat der CEO eigene Aktien gekauft.