Gold & Silber: Wenn sichere Häfen untergehen - 7 Billionen US-Dollar versenkt

Händler erklärten am Freitag, die Erholung des US-Dollars wäre für die Kursstürze bei Edelmetallen verantwortlich gewesen. Der stärkere US-Währung wurde auf eine politische Personalie zurückgeführt: Der Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Vorsitzenden der US-Notenbank durch Präsident Donald Trump. Analysten zufolge gilt Warsh im Vergleich zu anderen möglichen Kandidaten als deutlich zurückhaltender, wenn es um rasche Zinssenkungen geht. Diese Einschätzung setzte den Edelmetallmarkt unter Druck und löste insbesondere bei Silber Gewinnmitnahmen aus. Marktbeobachter warnen jedoch davor, den Rücksetzer überzubewerten.

Die atemberaubende Rallye bei Gold , Silber und anderen Edelmetallen wurde am Freitag abrupt gestoppt. Der Rohstoffmarkt und die dazugehörigen Aktien mussten ordentlich Federn lassen. Anleger fragen sich daher zurecht: Haben Gold und Silber ihre Stellung als sicherer Hafen verloren? Um die Frage zu beantworten, muss zunächst der Grund für den Kurssturz analysiert werden.

Kam der Absturz wirklich überraschend?

"Schon seit einiger Zeit war klar, dass die Lage am Metallmarkt extrem überhitzt war, und Anfang dieser Woche gab es Anzeichen dafür, dass die Dinge regelrecht chaotisch wurden", sagt Michael Brown, leitender Forschungsstratege bei Pepperstone, gegenüber MarketWatch.

In einem Markt mit außergewöhnlich hohen Handelsvolumina und stark ausgereizten gehebelten Long-Positionen – also Engagements von Händlern, die auf Kredit zusätzliche Vermögenswerte erwerben – genüge bereits ein vergleichsweise kleiner Impuls, um deutliche Kursbewegungen wie am Freitag auszulösen, erklärte Brown weiter.

Vereinfacht gesagt drängten in solchen Phasen alle gleichzeitig zum Ausgang, was die Preise nach unten zwinge und in der Folge weitere erzwungene Verkäufe nach sich ziehe, sagte Brown. Dies sei eine eindringliche Erinnerung daran, dass Marktdynamik in beide Richtungen wirke.

Wie ist der Absturz einzuordnen?

Naeem Aslam, Gründer und Chief Investment Officer (CIO) von Zaye Capital Markets, erklärt gegenüber MarketWatch. Silber bewegt sich an der Schnittstelle von Absicherung, Spekulation und ausgeprägter Hebelwirkung. Der Markt ist vergleichsweise eng, die Positionierung vieler Investoren deutlich offensiver, die Volatilität strukturell höher.

Kommt es zu Liquiditätsengpässen, folgt Silber dem Goldpreis daher nicht lediglich – es verstärkt dessen Ausschläge. Für Aslam legte Gold zuletzt vor allem die Spannungen in der Positionierung offen, während Silber die Fragilität der Marktliquidität sichtbar mache.

Anleger müssen sich hinterfragen

Nach abrupten Kursbewegungen richtet sich der Blick der Märkte rasch auf die Frage, ob der Rücksetzer eine Kaufgelegenheit darstellt. Doch genau dieser Fokus greift für Naeem Aslam zu kurz.

Entscheidend ist weniger, welcher Vermögenswert gekauft werden sollte, sondern mit welchem Anlegertyp man es zu tun hat. Preissensible Käufer – häufig langfristig orientierte oder physisch investierende Anleger – richten ihr Handeln an Wert, Akkumulation und langfristigem Potenzial aus.

Liquiditätssensible Investoren hingegen, etwa in Futures, Optionen oder stark gehandelten Produkten, werden primär von Volatilität, Liquidität und internen Risikobegrenzungen gesteuert – nicht von Überzeugungen.

Wer diese beiden Perspektiven vermischt, läuft Gefahr, nicht Chancen zu erwerben, sondern Instabilität ins Portfolio zu holen, erklärt Aslam gegenüber MarketWatch.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Die zentrale Lehre aus dieser Episode ist unbequem, aber unvermeidlich. Viele Portfolios sind zwar über verschiedene Anlageklassen hinweg gestreut, berücksichtigen jedoch kaum das unterschiedliche Liquiditätsverhalten der Positionen. In Stressphasen kann dies dazu führen, dass vermeintlich voneinander unabhängige Absicherungsstrategien plötzlich synchron verlaufen – und Anleger gleichzeitig den gleichen Ausgang suchen, führt Aslan weiter aus.

Gold und Silber trotzdem weiter sichere Häfen

Auf diese Weise können binnen kurzer Zeit Billionenbeträge aus Vermögenswerten abgezogen werden, die eigentlich dem Kapitalerhalt dienen sollen. Damit werden Gold und Silber aber keineswegs als langfristige Absicherungsinstrumente infrage gestellt. Wohl aber gerät die Annahme ins Wanken, Sicherheit lasse sich allein durch den Besitz der "richtigen" Anlageklasse herstellen. In angespannten Marktphasen entscheidet nicht die ökonomische Logik über den Preis, sondern die verfügbare Liquidität.

Mein Tipp: Vorsichtig zurückkehren!

Trotz der heftigen Korrektur von Freitag sollten Anleger nicht die "Rohstoff-Flinte" ins Korn werfen. Es sprechen einige Gründe dafür, dass die Edelmetalle wieder in Schwung kommen. Nehmen wir Silber als Beispiel: Trotz der erhöhten Risiken fußt das konstruktive Argument für Silber auf mehreren strukturellen Faktoren. Dazu zählen eine robuste Industrienachfrage und ein anhaltendes Angebotsdefizit von derzeit rund 200 Millionen Unzen pro Jahr – rund 20 Prozent der weltweiten Gesamtnachfrage.

Wird der Dollar wirklich wieder stark?

Es könnte auch gut sein, dass die Ernennung von Kevin Warsh nur eine lang gesuchte Ausrede war, um endlich die Gewinne bei Edelmetallen zu sichern. Würde Donald Trump wirklich jemanden ins Amt der US-Notenbank heben, der seine Zinspolitik nicht unterstützt?

Thu Lan Nguyen, Leiterin der Devisen- und Rohstoffforschung bei der Commerzbank, warnt davor, zu große Erwartungen mit Warsh zu verknüpfen. Sollten die Entscheidungen des neuen amerikanischen Notenbank-Chefs nicht der politischen Linie entsprechen, dürfte Präsident Trump seinen öffentlichen Druck auf die Notenbank fortsetzen und erneut Zinssenkungen einfordern, schrieb Nguyen in einer Mitteilung an Kunden.

Aus diesem Grund sehe man weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank dem politischen Druck zumindest teilweise nachgeben und die Zinsen stärker senken werde, als es der Markt derzeit einpreise. Dieser Kurs dürfte den US-Dollar wieder schwächeln lassen, was Rohstoffen zu Gute kommt.

Gold und Silber weiterhin im Plus seit Jahresanfang

Anleger sollten auch nicht vergessen, dass Gold und Silber trotz des heftigen Absturzes von Freitag auf Jahressicht nicht im Minus liegen. Seit 1. Januar liegt das gelbe Edelmetall immer noch rund 15 Prozent im Plus und der kleine Bruder kommt im selben Zeitraum immer noch auf ein erstaunliches Plus von rund 50 Prozent.

Daher könnte 2026 immer noch ein erfolgreiches Jahr für Gold und Silber werden. Anleger, die langsam in den Markt zurückkehren möchten, sollten zunächst ihr Augenmerk auf die Silberproduzent werfen. Die haben 2025 schon sehr gut performt und da lag der durchschnittlich Silberpreis lediglich bei 40 US-Dollar. Selbst nach dem brutalen Einbruch von Freitag ist er aktuell immer noch mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt des abgelaufenen Jahres.

Hinzu kommt noch die Bewertung der fünf führenden Silberproduzent. Hecla Mining, Coeur Mining, Fresnillo, Pan American Silver und First Majestic Silver bringen zusammen gerade einmal etwas mehr 100 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage. Im Vergleich dazu ist mit 122 Milliarden US-Dollar der Gold- und Silberproduzent Newmont Corporation alleine an der Börse mehr wert als das genannte Silber-Quintett.

Anleger sollten sich zunächst vorsichtig über Silberminen-Aktien zurück in den Markt tasten. Lässt die Volatilität bei den Edelmetallpreisen nach, dann kann auch wieder mit Derivaten gespielt werden. Allerdings mit Verstand und ohne Gier. Der Freitag hat nämlich vor allen Dingen eins gezeigt: Wer hoch gestiegene Positionen mit hoch gehebelten Long-Positionen hinterherjagt, der kann auch ganz schnell hohe Verluste einfahren.

Die Gold- (-34 %) und Silberderivate (- 55 %) im Depot der wO Börsenlounge haben Freitag auch kräftig Federn gelassen. Waren aber so früh und mit Bedacht ausgewählt, dass der Gold-Schein trotz des Einbruchs immer noch rund 50 Prozent im Plus liegt und das Silberderivat sogar noch auf ein Plus von rund 130 Prozent kommt. Die Verluste sind zwar ärgerlich, aber deutlich besser als ein Totalverlust. Schauen Sie einfach mal rein in die wO Börsenlounge und holen sich interessante Aktientipps und Strategien für unsichere Zeiten.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

