    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewerkschaft verkündet Einigung für MAN-Werk in Salzgitter

    Für Sie zusammengefasst
    • Einigung für MAN-Standort Salzgitter erzielt.
    • Kündigungen bis 2035 ausgeschlossen, Option bis 2040.
    • 59 Millionen Euro Investition sichert langfristige Perspektive.
    Gewerkschaft verkündet Einigung für MAN-Werk in Salzgitter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SALZGITTER (dpa-AFX) - Im Streit um den Standort Salzgitter des Bus- und Lastwagenherstellers MAN gibt es laut IG Metall und Betriebsrat eine Einigung. Es gebe ein weitreichendes Tarifergebnis für Salzgitter, das die Beschäftigten langfristig schütze, teilte die Gewerkschaft mit.

    Im Zentrum des Abschlusses steht nach Angaben der IG Metall der verbindliche Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen bis zum 31. Dezember 2035. Ergänzt werde diese Zusage durch eine Option auf Verlängerung, wodurch eine Perspektive bis 2040 entstehe.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    96,10€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    108,90€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Millioneninvestition für Salzgitter

    "Sollte es künftig zu einer Verringerung der Belegschaftsstärke kommen müssen, kann dies im Rahmen der demografischen Entwicklung umgesetzt werden", heißt es in der Mitteilung vom Sonntag. Eine Investitionszusage in Höhe von 59 Millionen Euro flankiere diese Standortentscheidung.

    Der Konzern mit Sitz in München wollte die Entwicklung auf Nachfrage nicht kommentieren. Aus Unternehmenskreisen war aber zu hören, dass es eine Einigung gegeben habe. Die Beschäftigten am Standort in Niedersachsen sollen demnach in der kommenden Woche über die genaue Ausgestaltung informiert werden. Die Marke MAN gehört zur Traton Group, die eine Tochtergesellschaft von Volkswagen ist.

    Standort zunächst nicht Teil der Einigung

    Im November vergangenen Jahres hatte MAN angekündigt, über zehn Jahre hinweg 2.300 Jobs in Deutschland abbauen zu wollen. 600 davon sollten in Salzgitter wegfallen. Vor wenigen Tagen gab es eine Einigung mit der Arbeitnehmerseite, nach der MAN bis Ende 2030 fast eine Milliarde Euro in deutsche Standorte investieren will. Diese Einigung galt zunächst jedoch nicht für Salzgitter.

    MAN-Chef Alexander Vlaskamp hatte nach der vorigen Einigung mit den anderen Standorten von einem ausgewogenen Programm gesprochen, das die Wettbewerbsfähigkeit von MAN sichere. Das Unternehmen will durch die Maßnahmen bis 2028 die Kosten um 900 Millionen Euro senken.

    Teil der Maßnahmen ist allerdings auch, dass wesentliche Investitionen für die nächste Fahrzeuggeneration in Osteuropa vorgenommen werden. Dies sieht die IG Metall kritisch, weil sie eine weitere Abwanderung dorthin befürchtet./bch/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 102,7 auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,18 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -7,50 %/+36,32 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsaspekte der VW Vz: mögliche Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien und Auswirkungen auf die Porsche-Holding-Kontrolle; positive Fundamentaldaten durch China-Offensive und Marktanteil; Erklärungen für jüngsten Kursanstieg (starke Liquidität, potenzielle EU‑Indien-Handelsvorteile); sowie Debatten zur Dividende und zum Dividendenabschlag.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gewerkschaft verkündet Einigung für MAN-Werk in Salzgitter Im Streit um den Standort Salzgitter des Bus- und Lastwagenherstellers MAN gibt es laut IG Metall und Betriebsrat eine Einigung. Es gebe ein weitreichendes Tarifergebnis für Salzgitter, das die Beschäftigten langfristig schütze, teilte die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     