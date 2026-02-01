    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klöckner

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Selbstreflexion bei ARD und ZDF nötig

    Für Sie zusammengefasst
    • Klöckner fordert mehr Live-Berichterstattung im Rundfunk.
    • Selbstreflexion und Neutralität sind essenziell.
    • ARD und ZDF betonen kontinuierliche Optimierung.
    Klöckner - Mehr Selbstreflexion bei ARD und ZDF nötig
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr politische Live-Berichterstattung und Selbstreflexion gefordert. "Ich verteidige den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber er muss sich auch Fragen stellen lassen. Nach der Effizienz, der Neutralität, der Ausgewogenheit", sagte sie der "Bild am Sonntag".

    Schwierig werde es, "wenn die veröffentlichte Meinung sich immer mehr von der öffentlichen Meinung verabschiedet". Klöckner forderte, dass sich ARD und ZDF regelmäßig selbst hinterfragen müssten. "Da muss es dann auch eine selbstreflektierende Korrektur geben", sagte die 53-Jährige.

    Die CDU-Politikerin, die mit dem TV-Moderator Jörg Pilawa liiert ist, sprach sich für mehr politische Live-Berichterstattung aus. "Ich freue mich, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk es sehr ernst nimmt, auch Bundestagsdebatten zu übertragen", sagte sie. "Manchmal sind Bundestagsdebatten von der Relevanz her für die Bevölkerung wichtiger als manche Sendung aus der Konserve."

    Das ZDF erklärte auf Anfrage, die Frage einer unabhängigen und ausgewogenen Berichterstattung sei ein Kernbestandteil der redaktionellen Arbeit. Dazu gehöre auch eine kontinuierliche selbstkritische Reflexion. Der Sender verwies auf seine Strategie "Ein ZDF für alle", mit der auch die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Prozesse optimiert würden.

    Eine ARD-Sprecherin teilte mit: "Es ist für uns als ARD selbstverständlich, dass wir uns Fragen zur Effizienz und Perspektivenvielfalt stellen." Es sei ein Kernauftrag, alle Menschen mit dem Programm zu erreichen, und möglichst alle Lebenswirklichkeiten abzubilden. "Da uns das nicht immer fehlerfrei gelingt, optimieren wir das in einem ständigen Prozess."

    Die Sprecherin ergänzte: "Frau Klöckners Vorschlag, auch Bundestagsdebatten live zu übertragen, kommen wir bereits mit Phoenix nach." Der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF diene der politischen Meinungs- und Willensbildung. "Das Erste" übertrage zudem immer häufiger live aus dem Bundestag./mms/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Klöckner Mehr Selbstreflexion bei ARD und ZDF nötig Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr politische Live-Berichterstattung und Selbstreflexion gefordert. "Ich verteidige den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber er muss sich auch Fragen stellen lassen. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     