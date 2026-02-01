Nestle weist Foodwatch-Vorwürfe zurück und droht mit Konsequenzen
- Nestlé wirft Foodwatch Falschbehauptungen vor.
- Drohung mit rechtlichen Schritten bei Wiederholung.
- Rückrufe erfolgten schnell, keine Krankheitsberichte.
VEVEY (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelriese Nestlé hat der Nichtregierungsorganisation Foodwatch im Fall verunreinigter Säuglingsnahrung Falschbehauptungen vorgeworfen und droht ihr im Wiederholungsfall mit möglichen rechtlichen Schritten. Falls Foodwatch irreführende oder falsche Informationen verbreite, "behält sich Nestlé das Recht vor, alle notwendigen Schritte zum Schutz seiner Interessen zu ergreifen", hiess es in einem offenen Brief des Konzerns, der am Sonntag der Nachrichtenagentur AWP vorlag.
Nestlé erklärte in dem Schreiben, die Rückrufe seien jeweils wenige Tage nach Bestätigung des Problems erfolgt, und wies Vorwürfe verspäteten Handelns, fahrlässigen Umgangs mit Produktsicherheit sowie einer Vertuschung möglicher Krankheitsfälle zurück. Bislang lägen keine medizinischen Berichte vor, die einen Zusammenhang zwischen den Produkten und Erkrankungen belegten, hiess es in dem Brief.
Nestlé reagierte mit dem Schreiben auf eine am Donnerstag in Paris eingereichte Strafanzeige von Foodwatch. Die Klage gegen Unbekannt zielt auf Nahrungsmittelkonzerne wie Nestlé und Danone nach deren Rückrufen von Säuglingsnahrung wegen möglicher Belastung mit dem Bakteriengift Cereulid. Die NGO schliesst sich acht Familien mit neun erkrankten Kindern aus Frankreich an. Foodwatch wirft den Konzernen unter anderem das Inverkehrbringen gesundheitsschädlicher Produkte vor./to/hr/AWP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 65,48 auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +2,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 205,46 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,78CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -7,20 %/+15,37 % bedeutet.
Probleme mit Babynahrung haben in den letzten Jahren schon anderen Unternehmen dauerhaft zugesetzt (Abbott, Reckitt). Wenn das nicht schnell geloest und ein Reputationsschaden abgewendet wird, koennte es fuer Nestlé ein weiterer Muehlstein werden. Als wenn die Probleme mit Mineralwasser nicht schon schlimm genug gewesen waeren.
Nestlé
Mit Chefwechseln lassen sich Strategielöcher nicht stopfen
13 Monate, drei CEOs – und jetzt auch noch ein neuer Verwaltungsratspräsident. Nur eines bleibt: die erfolglose Strategie. Ein Kommentar.
Jetzt mal entspannt abwarten ob es weiter hochgeht oder man doch nochmal zugreifen kann.