Mais: Ruhige Woche im Schatten der Metalle

Der Corn-Future an der CBOT beendete die vergangene Woche mit einem leichten Minus von 0,58 % und schloss bei 428,25 US-Cent. Insgesamt verlief der Handel vergleichsweise unspektakulär. Nach einem stabilen Wochenstart konnten kleinere Gewinne nicht gehalten werden, was vor allem auf Gewinnmitnahmen zum Monatsende sowie die zwischenzeitliche Erholung des US-Dollars zurückzuführen war. Während in den Edel- und Industriemetallen extreme Volatilität dominierte, blieb Corn klar im Hintergrund und zeigte ein eher technisches, richtungsloses Bild.



Die COT-Daten zeigen weiterhin eine moderate Positionierung. Das Managed Money hält aktuell eine Netto-Short-Position von 31.671 Kontrakten, was im historischen Vergleich weder ein extremes noch ein starkes Überzeugungsniveau darstellt. Auffällig ist, dass zuletzt vor allem über neue Long-Positionen Shorts reduziert wurden, ohne dass es zu einer klaren Trendwende in der Positionierung gekommen wäre.



Fundamental bleibt das Bild gemischt, aber konstruktiv. Die Exportverpflichtungen liegen deutlich über dem Vorjahresniveau und über dem durchschnittlichen saisonalen Tempo, während die globale Versorgungslage bislang keine akuten Stresssignale sendet. Gleichzeitig wirkt der stärkere US-Dollar kurzfristig als Gegenwind, ohne den Markt jedoch spürbar unter Druck zu setzen.



Saisonal betrachtet spricht weiterhin vieles für Corn. Historisch zeigt der Markt von den Wintermonaten bis in den Juni hinein eine klare Tendenz zu festeren Preisen, was den mittelfristigen Ausblick stützt, auch wenn kurzfristig die Impulse fehlen.



Fazit:



Corn bewegt sich aktuell in einer Phase niedriger Aufmerksamkeit und geringer Volatilität. Die Positionierung ist moderat, das fundamentale Umfeld stabil und die Saisonalität klar unterstützend. Solange keine neuen externen Impulse auftreten, dürfte der Markt weiter ruhig tendieren – mit einem konstruktiven Ausblick für die kommenden Monate.

