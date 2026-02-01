Carsten Stork
South32 profitiert vom Rückenwind der Industriemetalle – Momentum bleibt intakt
Die Aktie von South32 konnte in der vergangenen Woche erneut zulegen und schloss mit einem Plus von 4,54 % bei 4,59 AUD. Damit setzt sich die positive Entwicklung der letzten Wochen fort. Zusätzliche Unterstützung kam zuletzt von der UBS, die ihr …
Fundamental bleibt der Newsflow konstruktiv. South32 ist in genau den Rohstoffen positioniert, die derzeit strukturell im Fokus stehen: Aluminium, Kupfer, Zink und Mangan. Insbesondere Aluminium
bleibt ein zentrales Thema, getrieben durch Energiewende, Infrastrukturprogramme und zunehmende Angebotsrestriktionen. Gleichzeitig profitieren auch Kupfer und Zink von der anhaltenden Nachfrage
aus Elektrifizierung, Bau und Industrie, während Mangan als kritischer Rohstoff strategisch immer stärker wahrgenommen wird.
Die Aktie bewegt sich damit klar im richtigen thematischen Umfeld. Während viele andere Rohstoffwerte zuletzt unter dem breiten Metallsell-off gelitten haben, zeigt South32 relative Stärke. Das
spricht dafür, dass Investoren zunehmend zwischen spekulativen Übertreibungen und strukturell gut aufgestellten Produzenten differenzieren.
Fazit:
South32 bleibt ein überzeugender Exposure auf zentrale Industriemetalle mit strukturellem Rückenwind. Die jüngste Kursstärke, das angehobene Kursziel der UBS und der anhaltend positive Newsflow
bestätigen das konstruktive Bild. Rücksetzer erscheinen vor diesem Hintergrund eher als Chancen denn als Warnsignal.