    Carsten Stork

    Der brutalste Silber-Sell-off seit Jahrzehnten – was wirklich dahintersteckt

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Silber-Future an der CME erlebte in der vergangenen Woche einen historischen Abverkauf. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt 17,40 % und schloss bei 85,25 USD je Unze. Noch am Donnerstag notierte Silber im Hoch bei 121,785 USD, bevor der Markt vollständig kippte. Das Wochentief lag bei glatt 74,00 USD. Damit verlor der Silber-Future vom Hoch zum Tief 47,785 USD beziehungsweise rund 39,25 % – ein Ausmaß, das selbst für Silber außergewöhnlich ist und zu den extremsten Bewegungen der Marktgeschichte zählt.

    Ein wesentlicher Belastungsfaktor waren die in mehreren Schritten erfolgten Margin-Erhöhungen der CME. Diese haben den Hebel im Markt massiv reduziert und zu erzwungenem Positionsabbau geführt. Gerade in einem zuvor stark überhitzten Marktumfeld wirkt ein solcher Mechanismus wie ein Brandbeschleuniger. Der Sell-off war entsprechend technisch und positionsgetrieben, nicht fundamental.

    In den Medien wird erneut versucht, die Bewegung politisch zu erklären. Mehrere große Häuser führen die Nominierung von Kevin Warsh als möglichen künftigen Fed-Chair als Auslöser für den Abverkauf an. Diese Interpretation hält einer Überprüfung nicht stand. Die Fed-Funds-Futures zeigen klar, dass sich die Zinserwartungen gegenüber der Vorwoche kaum verändert haben. Der Markt preist weiterhin eine erste Zinssenkung im Sommer sowie eine zweite im weiteren Jahresverlauf ein. Ein geldpolitischer Regimewechsel, der einen solchen Sell-off rechtfertigen würde, ist nicht erkennbar.

    Auch die COT-Daten bestätigen, dass es sich primär um einen Abbau überhöhter Positionierung handelt. Das Managed Money hält weiterhin 23.703 Kontrakte netto long, hat diese Positionen jedoch deutlich reduziert. Das signalisiert Vorsicht, aber keinen strukturellen Stimmungsumschwung. Der Markt ist weniger euphorisch, nicht fundamental bearish.

    Saisonal betrachtet bleibt Silber bis Mitte, teilweise Ende Februar grundsätzlich unterstützt. Der jüngste Abverkauf steht damit im klaren Widerspruch zur saisonalen Tendenz und unterstreicht, wie extrem überladen der Markt zuvor war.

    Fazit:

    Der massive Einbruch im Silber-Future war kein politisches Ereignis und kein geldpolitischer Schock. Er war die Folge eines überhitzten Marktes, massiver Margin-Erhöhungen und erzwungener Positionsbereinigung. Die These, Kevin Warsh habe diesen Sell-off ausgelöst, ist durch die Fed-Funds-Daten klar widerlegt. Silber hat schlicht und einfach die Schwerkraft wiederentdeckt.

