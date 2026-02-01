    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer

    Kupfer: Rekordhoch nicht gehalten – Volatilität nimmt zu

    Der Kupfer-Future an der CME beendete die vergangene Woche mit einem leichten Plus von 0,52 % und schloss bei 596,70 US-Cent. Das Wochenergebnis wirkt auf den ersten Blick unspektakulär, verdeckt jedoch eine außergewöhnlich volatile Handelswoche. …

    Der Kupfer-Future an der CME beendete die vergangene Woche mit einem leichten Plus von 0,52 % und schloss bei 596,70 US-Cent. Das Wochenergebnis wirkt auf den ersten Blick unspektakulär, verdeckt jedoch eine außergewöhnlich volatile Handelswoche. Bis Donnerstag war Kupfer stark gefragt und konnte bis auf 658,30 US-Cent steigen – ein neues Allzeithoch und ein Wochenplus von rund 10,9 %. In der zweiten Wochenhälfte kam es dann zu einem abrupten und sehr schnellen Abverkauf, der den Großteil der Gewinne wieder auslöschte.

    In den Medien wird erneut die Nominierung von Kevin Warsh als möglicher zukünftiger Fed-Chair als Auslöser genannt. Diese Erklärung überzeugt weiterhin nicht. Weder die Entwicklung der Fed-Funds-Erwartungen noch der US-Dollar liefern ein konsistentes Signal für einen derart scharfen Richtungswechsel. Vielmehr spricht vieles für einen klassischen Überhitzungs- und Positionierungs-Trade nach einer extrem steilen Aufwärtsbewegung.

    Die Positionierung des Managed Money bleibt trotz des Rücksetzers klar konstruktiv. Mit aktuell 48.390 Netto-Long-Kontrakten ist die Long-Seite zwar etwas geringer als am Hoch im Dezember (rund 67.000 Kontrakte), signalisiert aber weiterhin strukturelles Vertrauen in höhere Kupferpreise. Auch aus saisonaler Sicht bleibt das Umfeld unterstützend: Historisch tendiert Kupfer bis Mitte bzw. Ende April zu steigenden Preisen, was den mittelfristigen Ausblick stabilisiert.

    Fazit:

    Kupfer hat nach einem neuen Allzeithoch eine scharfe Korrektur erlebt. Der extreme Wochenverlauf ist weniger ein fundamentaler Stimmungswechsel als vielmehr ein Ausdruck überhitzter Positionierung und hoher Volatilität. Solange das Managed Money klar auf der Long-Seite bleibt und die saisonalen Muster greifen, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt – auch wenn kurzfristig weitere Schwankungen einzuplanen sind.


