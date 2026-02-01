Gold Future: Nach starkem Lauf setzt eine überfällige Korrektur ein

Der Gold-Future verlor in der vergangenen Woche 1,49 % und schloss bei 4.907,5 US-Dollar. Der Fokus vieler Medien liegt derzeit auf dem Rückgang unter die Marke von 5.000 US-Dollar, der teils als dramatischer Stimmungsumschwung interpretiert wird. Dabei wird ausgeblendet, wie außergewöhnlich stark der vorherige Anstieg war: Bis zum Hoch am Donnerstag bei 5.625,9 US-Dollar hatte Gold innerhalb weniger Wochen rund 12,9 % zugelegt. Vor diesem Hintergrund ist der anschließende Abverkauf weniger überraschend und eher als technische und positionierungsgetriebene Korrektur zu werten.



Die verbreitete These, wonach die Nominierung von Kevin Warsh als möglicher künftiger Fed-Chair der Auslöser für den Sell-off gewesen sei, hält einer nüchternen Analyse nicht stand. Die Entwicklung der Fed-Funds-Erwartungen zeigt im Wochenvergleich kaum Veränderungen. Von einer geldpolitischen Neubewertung kann keine Rede sein. Vielmehr spricht die Dynamik für Gewinnmitnahmen nach einem extrem steilen Anstieg.



Auch die COT-Daten stützen diese Einordnung. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zwar leicht reduziert, ist mit weiterhin über 200.000 Kontrakten netto long aber nach wie vor sehr klar positioniert. Von einer strukturellen Abkehr vom Goldmarkt ist nichts zu erkennen. Ergänzend wirkt die Saisonalität zunehmend als Gegenwind: Historisch nimmt die Aufwärtsdynamik bis etwa Mitte Februar ab, danach folgt häufig eine schwächere Phase.



Fazit:



Der Rücksetzer im Gold ist vor allem die Konsequenz eines überdehnten Anstiegs und nicht das Resultat eines neuen geldpolitischen Narrativs. Weder die Zinsmärkte noch die Positionierungsdaten stützen die These eines fundamental bedingten Trendbruchs. Nach einem außergewöhnlich starken Run ist eine Korrektur gesund und notwendig – die Bäume wachsen auch beim Gold nicht in den Himmel.

