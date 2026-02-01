Orangensaft: Erholung bleibt fragil, Saisonalität bremst

Der Orangensaft-Future an der US-ICE beendete die vergangene Woche mit einem Minus von 2,96 % und schloss bei 211,10 US-Cent. Damit konnte der Markt die Gewinne aus der Wochenmitte nicht halten, nachdem der Kontrakt am Donnerstag noch bis auf 228 US-Cent angestiegen war. Dieses Muster passt ins Gesamtbild der vergangenen Monate: Erholungen bleiben bislang instabil und werden immer wieder verkauft.



Trotz der jüngsten Schwäche ist die größere Perspektive differenzierter zu betrachten. Seit dem Tief im November des vergangenen Jahres konnte sich der Orangensaft-Future um mehr als 60 % erholen, was grundsätzlich auf eine gewisse Bodenbildung hindeutet. Gleichzeitig liegt der Markt jedoch weiterhin über 60 % unter dem Hoch vom Dezember 2024, was zeigt, wie tief der übergeordnete Abwärtstrend nach wie vor sitzt.



Ein positives Signal kommt von der Positionierungsseite. Das Managed Money ist zuletzt wieder auf die Long-Seite gewechselt und hält aktuell 1.146 Kontrakte netto long. Diese Entwicklung spricht dafür, dass spekulative Investoren beginnen, wieder vorsichtig Vertrauen in den Markt aufzubauen, auch wenn dies bislang noch nicht von einer stabilen Preisentwicklung begleitet wird.



Auf der saisonalen Ebene bleibt das Bild allerdings klar belastend. Historisch fehlt dem Orangensaft-Future bis in den Februar hinein Unterstützung. Erst ab Anfang März verbessert sich die saisonale Tendenz spürbar, was erklärt, warum sich der Markt aktuell trotz einzelner Erholungsversuche schwer tut, nachhaltige Aufwärtsdynamik zu entwickeln.



Fazit:



Orangensaft befindet sich weiter in einer Übergangsphase. Die kräftige Erholung seit dem November-Tief und die Rückkehr des Managed Money auf die Long-Seite sind konstruktiv, werden jedoch durch eine klar negative Saisonalität gebremst. Kurzfristig bleibt der Markt anfällig, während sich ab März wieder bessere Rahmenbedingungen für eine nachhaltigere Erholung ergeben könnten.

