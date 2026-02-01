    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    AUD/USD: Konsolidierung nach starkem Wochenstart

    Der Australische Dollar konnte in der vergangenen Woche zunächst deutlich zulegen und schloss auf Wochenbasis mit einem Plus von 1,07 % bei 0,6963. Am Mittwoch erreichte AUD/USD mit 0,70825 noch das Wochenhoch, verlor jedoch im weiteren Verlauf …

    Carsten Stork - AUD/USD: Konsolidierung nach starkem Wochenstart
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Australische Dollar konnte in der vergangenen Woche zunächst deutlich zulegen und schloss auf Wochenbasis mit einem Plus von 1,07 % bei 0,6963. Am Mittwoch erreichte AUD/USD mit 0,70825 noch das Wochenhoch, verlor jedoch im weiteren Verlauf spürbar an Dynamik. Der Rücksetzer erfolgte zeitlich parallel zum breit angelegten Sell-off bei Edel- und Industriemetallen, der auch die rohstoffnahen Währungen belastete.

    Der US-Dollar profitierte zum Wochenausklang von einer Kombination aus technischer Gegenbewegung, stärker als erwarteten US-Erzeugerpreisen sowie der Nachricht, dass Kevin Warsh als nächster Fed-Chair nominiert wurde. Wichtig dabei: Die Dollar-Stärke war moderat und lässt sich eher als kurzfristige Erholung nach vorheriger Schwäche interpretieren, nicht als Beginn eines neuen strukturellen Aufwertungstrends. Die Zinserwartungen am Fed-Funds-Markt haben sich gegenüber der Vorwoche kaum verändert, was gegen eine nachhaltige Neubewertung zugunsten des US-Dollars spricht.

    Auf der Positionierungsseite liefern die aktuellen COT-Daten ein erstes konstruktives Signal für den Austral-Dollar. Das Managed Money ist erstmals seit Dezember 2024 wieder netto long positioniert, aktuell mit rund 7.146 Kontrakten. Auch wenn die Positionierung noch klein ist, markiert dieser Wechsel einen potenziell wichtigen Stimmungsumschwung nach einer langen Phase defensiver Ausrichtung.

    Fazit:

    Der jüngste Rücksetzer im AUD/USD ist vor allem im Kontext des Metall-Sell-offs zu sehen und ändert nichts am übergeordneten Bild. Die ersten Long-Positionen im COT, die weiterhin stabile globale Konjunktur und die strukturelle Bedeutung von Rohstoffwährungen sprechen dafür, dass der Austral-Dollar im Jahresverlauf 2026 gegenüber dem US-Dollar Aufwertungspotenzial besitzt. Kurzfristig bleibt die Entwicklung volatil, mittelfristig bleibt das Setup konstruktiv.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork AUD/USD: Konsolidierung nach starkem Wochenstart Der Australische Dollar konnte in der vergangenen Woche zunächst deutlich zulegen und schloss auf Wochenbasis mit einem Plus von 1,07 % bei 0,6963. Am Mittwoch erreichte AUD/USD mit 0,70825 noch das Wochenhoch, verlor jedoch im weiteren Verlauf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     