AUD/USD: Konsolidierung nach starkem Wochenstart

Der Australische Dollar konnte in der vergangenen Woche zunächst deutlich zulegen und schloss auf Wochenbasis mit einem Plus von 1,07 % bei 0,6963. Am Mittwoch erreichte AUD/USD mit 0,70825 noch das Wochenhoch, verlor jedoch im weiteren Verlauf spürbar an Dynamik. Der Rücksetzer erfolgte zeitlich parallel zum breit angelegten Sell-off bei Edel- und Industriemetallen, der auch die rohstoffnahen Währungen belastete.



Der US-Dollar profitierte zum Wochenausklang von einer Kombination aus technischer Gegenbewegung, stärker als erwarteten US-Erzeugerpreisen sowie der Nachricht, dass Kevin Warsh als nächster Fed-Chair nominiert wurde. Wichtig dabei: Die Dollar-Stärke war moderat und lässt sich eher als kurzfristige Erholung nach vorheriger Schwäche interpretieren, nicht als Beginn eines neuen strukturellen Aufwertungstrends. Die Zinserwartungen am Fed-Funds-Markt haben sich gegenüber der Vorwoche kaum verändert, was gegen eine nachhaltige Neubewertung zugunsten des US-Dollars spricht.



Auf der Positionierungsseite liefern die aktuellen COT-Daten ein erstes konstruktives Signal für den Austral-Dollar. Das Managed Money ist erstmals seit Dezember 2024 wieder netto long positioniert, aktuell mit rund 7.146 Kontrakten. Auch wenn die Positionierung noch klein ist, markiert dieser Wechsel einen potenziell wichtigen Stimmungsumschwung nach einer langen Phase defensiver Ausrichtung.



Fazit:



Der jüngste Rücksetzer im AUD/USD ist vor allem im Kontext des Metall-Sell-offs zu sehen und ändert nichts am übergeordneten Bild. Die ersten Long-Positionen im COT, die weiterhin stabile globale Konjunktur und die strukturelle Bedeutung von Rohstoffwährungen sprechen dafür, dass der Austral-Dollar im Jahresverlauf 2026 gegenüber dem US-Dollar Aufwertungspotenzial besitzt. Kurzfristig bleibt die Entwicklung volatil, mittelfristig bleibt das Setup konstruktiv.

