    Arabica Coffee: Starker Richtungswechsel nach Wochenhoch

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Arabica-Coffee-Future zeigte in der vergangenen Woche zunächst Stärke und konnte bis Mittwoch auf ein Wochenhoch von 372,55 US-Cent zulegen. Ab diesem Niveau setzte jedoch ein sehr dynamischer Abverkauf ein. Die Gewinne wurden nicht nur vollständig abgegeben, der Markt drehte klar nach unten und schloss die Woche schließlich mit einem Minus von 5,11 % bei 333,40 US-Cent. Auslöser für den Richtungswechsel waren vor allem verbesserte Angebotsaussichten aus Brasilien. Günstigere Wetterbedingungen und zuletzt kräftigere Niederschläge in den Anbaugebieten stützen die Erwartungen an eine höhere Arabica-Ernte 2026 im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich belastet die Schwäche des brasilianischen Real die Preise, da sie den Exportdruck erhöht.

    Bemerkenswert ist dabei die Positionierung: Trotz des deutlichen Preisrückgangs hat das Managed Money seine Long-Positionen im Verlauf des Downmoves weiter ausgebaut und hält aktuell rund 32.734 Kontrakte long. Das ist grundsätzlich unterstützend und spricht dafür, dass der Rücksetzer von Teilen des Marktes als Kaufgelegenheit interpretiert wird. Umso auffälliger ist die Heftigkeit des Abverkaufs, was auf erhöhte Volatilität und kurzfristigen Verkaufsdruck hindeutet. Saisonal bleibt das Umfeld für Arabica grundsätzlich konstruktiv, da der Markt historisch bis Mitte bzw. Ende Februar eher zu steigenden Preisen tendiert.

    Fazit:

    Der starke Rückgang im Arabica-Coffee-Future steht im Spannungsfeld zwischen verbesserten Angebotsaussichten und einer weiterhin unterstützenden Marktpositionierung. Trotz des deutlichen Wochenverlusts bleiben Saisonalität und die Long-Ausrichtung des Managed Money potenziell stabilisierende Faktoren. Kurzfristig dominiert jedoch die Volatilität, und der Markt muss zeigen, ob er auf dem niedrigeren Niveau wieder Boden finden kann.


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
