    Euro-Bund-Future: Seitwärtsmarkt bleibt intakt – Anstiege werden weiter verkauft

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Euro-Bund-Future schloss die vergangene Woche mit einem Plus von 0,42 % bei 128,12 Punkten. Im Wochenverlauf zeigte sich erneut das bekannte Muster: moderate Anstiege wurden verkauft. Am Donnerstag konnte der Bund intraday bis in den Bereich von 128,40 Punkten vordringen, die höheren Niveaus jedoch nicht verteidigen und gab die Gewinne zum Wochenschluss teilweise wieder ab.

    Von einer Erholung kann dabei keine Rede sein. Der Handel bewegt sich weiterhin in der seit Monaten bestehenden Spanne zwischen rund 126 und 128 Punkten. Die Preisbewegungen bleiben taktisch, nicht trendbildend.

    Das Umfeld für Staatsanleihen war weiterhin stark von der US-Geldpolitik geprägt. Die unveränderte Zinspolitik der Fed sorgte zwar kurzfristig für Stabilität, lieferte aber keinen Impuls für einen nachhaltigen Richtungswechsel. Entsprechend bleibt der Bund in einer zähen Seitwärtsphase gefangen.

    Fazit:

    Der Euro-Bund-Future handelt weiterhin ohne klaren Trend. Anstiege werden konsequent verkauft, ein Ausbruch nach oben bleibt aus. Mit den anstehenden Zinsentscheidungen von EZB, Bank of England und RBA steht eine entscheidende Woche bevor. Wir erwarten keine weiteren Zinssenkungen in Europa, sondern sehen eher Aufwärtsrisiken bei den Renditen – was den Bund mittelfristig erneut unter Druck setzen dürfte.

