Brasilianische Erntefantasie trifft auf Dollar-Rebound – Sojabohnen unter Druck

Der Sojabohnen-Future an der CBOT zeigte sich in der vergangenen Woche leicht schwächer und schloss mit einem Minus von 0,30 % bei 1.064,25 US-Cent. Nach einem freundlichen Wochenstart konnten die Notierungen die Gewinne nicht halten und gerieten zum Wochenausklang unter Druck. Auslöser war weniger ein einzelnes Ereignis, sondern eine Kombination aus Positionsanpassungen zum Monatsende, einem wieder festeren US-Dollar sowie zunehmenden Sorgen über eine sehr große brasilianische Ernte.



Insbesondere Berichte über eine mögliche Rekordproduktion in Brasilien wirken derzeit klar belastend. Marktbeobachter sprechen von einer „Monsterernte“, da die Vegetationsperiode bislang weitgehend ohne größere wetterbedingte Störungen verlaufen ist. Auch die zuletzt verbesserten Niederschläge in Argentinien haben das Angebotsszenario entspannt, selbst wenn dort regional weiterhin Risiken bestehen. Fundamentale Angebotsängste überlagern damit kurzfristig sowohl geopolitische Themen als auch wetterbedingte Unsicherheiten in den USA.



Auf der Positionierungsseite zeigt sich wachsende Zurückhaltung. Die aktuellen COT-Daten weisen darauf hin, dass das Managed Money seine Long-Positionen weiter reduziert hat und nun nur noch mit 57.431 Kontrakten netto long positioniert ist. Dieser Abbau signalisiert zunehmendes Misstrauen gegenüber dem kurzfristigen Aufwärtspotenzial, ohne jedoch bereits eine klar bearishe Struktur anzuzeigen.



Trotz des jüngsten Rücksetzers bleibt das übergeordnete saisonale Muster konstruktiv. Historisch tendieren Sojabohnen – ähnlich wie Mais – dazu, bis in den Sommer hinein Unterstützung zu finden. Dieses saisonale Fenster steht aktuell im Kontrast zur kurzfristigen Preisschwäche und unterstreicht, dass der Markt derzeit stärker von Angebotsnarrativen und Makrofaktoren als von saisonalen Mustern getrieben wird.



Fazit:



Der Rückgang bei Sojabohnen ist in erster Linie ein Ausdruck von Gewinnmitnahmen, Dollarstärke und wachsender Angebotsfantasie aus Brasilien. Das Managed Money agiert vorsichtiger, zieht sich aber nicht vollständig zurück. Solange die Diskussion um eine Rekordernte dominiert, bleibt der Markt anfällig. Mittel- bis saisonal bleibt das Bild jedoch konstriv, sodass die aktuelle Schwäche eher als Konsolidierung denn als Trendbruch zu werten ist.

