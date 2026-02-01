    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Henry Hub Natural Gas: Wettergetriebener Spike trifft auf komfortable Fundamentaldaten

    Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future legte in der vergangenen Woche um 21,19 % zu und schloss bei 4,416 US-Dollar. Der Großteil der Bewegung entstand erst zum Wochenende hin, insbesondere am Freitag, als neue Wetterprognosen erneut deutlich kältere …

    Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future legte in der vergangenen Woche um 21,19 % zu und schloss bei 4,416 US-Dollar. Der Großteil der Bewegung entstand erst zum Wochenende hin, insbesondere am Freitag, als neue Wetterprognosen erneut deutlich kältere Temperaturen signalisierten. Der aktuelle Preissprung ist damit klar wettergetrieben und weniger Ausdruck einer strukturellen Angebotsverknappung. Die massiven Kälteereignisse in den USA führten temporär zu Produktionsausfällen und gleichzeitig zu einem sprunghaften Anstieg der Heiznachfrage, was kurzfristig starken Kaufdruck erzeugte.

    Ein Blick auf die Positionierung relativiert die Bewegung. Die COT-Daten zeigen zwar, dass das Managed Money seine Short-Positionen zuletzt etwas reduziert hat, dennoch bleibt die Netto-Position mit rund 163.666 Kontrakten weiterhin klar auf der Short-Seite. Von einer echten Trendwende in der Positionierung kann also keine Rede sein. Auch fundamental bleibt das Bild trotz der hohen Volatilität vergleichsweise entspannt: Die Gasspeicher sind weiterhin komfortabel gefüllt und liegen über dem saisonalen Durchschnitt. Die jüngsten starken Abzüge ändern an dieser Ausgangslage bislang wenig.

    Saisonal betrachtet spricht das Zeitfenster ebenfalls gegen eine nachhaltige Rally. Historisch tendiert der Henry-Hub-Future bis Mitte bzw. Ende Februar eher zur Schwäche. Erst im weiteren Jahresverlauf, wenn der Fokus wieder stärker auf den Aufbau der Speicher für den Sommer rückt, verbessert sich das saisonale Umfeld. Der aktuelle Preisanstieg passt damit eher in das Muster kurzfristiger Übertreibungen während extremer Wetterlagen als in den Beginn eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrends.

    Fazit:

    Der jüngste Anstieg im Henry Hub ist primär wetter- und volatilitätsgetrieben. Trotz der starken Wochenperformance bleibt die Marktpositionierung defensiv, die Speicherlage komfortabel und die Saisonalität kurzfristig gegen den Markt gerichtet. Solange sich diese Faktoren nicht grundlegend ändern, überwiegt der Charakter eines kurzfristigen Spikes – nicht der einer nachhaltigen Trendwende.

