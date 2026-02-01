Albemarle Corp.: Starker Rücksetzer nach außergewöhnlicher Rally

Die Aktie von Albemarle Corp. hat in der vergangenen Woche deutlich korrigiert und mit einem Wochenverlust von −9,89 % bei 170,60 AUD geschlossen. Der Abgabedruck setzte ab Mittwoch, dem 28. Januar, ein und verstärkte sich insbesondere am Freitag im Zuge des breit angelegten Sell-offs bei Edel- und Industriemetallen. Unternehmensspezifische Negativnachrichten gab es nicht. Vielmehr traf Albemarle eine Kombination aus Gewinnmitnahmen, fallenden Metallpreisen und einer leichten Abkühlung beim Lithiumpreis.



Bemerkenswert ist der Kontext dieser Bewegung: Vor dem Rücksetzer gehörte Albemarle zu den stärksten Performern im Rohstoffsektor. Die Aktie lag vor dem Sell-off rund +28 % seit Jahresbeginn, +85 % auf Drei-Monats-Sicht und über +160 % auf Sechs-Monats-Sicht. Parallel dazu hatte sich der Lithiumpreis in den vergangenen Monaten von rund 9.000 USD je Tonne auf zwischenzeitlich über 26.000 USD je Tonne vervielfacht – getrieben durch niedrige Lagerbestände, reduzierte Produktion und eine wieder anziehende Nachfrage, insbesondere aus dem Energiespeicherbereich.



Zuletzt kam es beim Lithiumpreis jedoch zu einer leichten Gegenbewegung zurück in den Bereich um 23.000 USD je Tonne. Diese Pause im Preisanstieg reichte offenbar aus, um nach der starken Aktienrally verstärkt Gewinne mitzunehmen. Der Rückgang der Albemarle-Aktie fällt damit zeitlich zusammen mit der Schwäche im gesamten Metallkomplex, insbesondere bei Gold, Silber und Kupfer.



Fazit:



Der Kursrückgang bei Albemarle ist bislang vor allem als technische Korrektur nach einer extremen Übertreibungsphase zu werten und weniger als Reaktion auf eine Verschlechterung der fundamentalen Lage. Die Entwicklung in der kommenden Woche dürfte maßgeblich davon abhängen, ob sich der Lithiumpreis stabilisiert und ob sich die Volatilität im Rohstoffsektor insgesamt wieder beruhigt.

