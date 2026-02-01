    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Carsten Stork

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Albemarle Corp.: Starker Rücksetzer nach außergewöhnlicher Rally

    Die Aktie von Albemarle Corp. hat in der vergangenen Woche deutlich korrigiert und mit einem Wochenverlust von −9,89 % bei 170,60 AUD geschlossen. Der Abgabedruck setzte ab Mittwoch, dem 28. Januar, ein und verstärkte sich insbesondere am Freitag im …

    Carsten Stork - Albemarle Corp.: Starker Rücksetzer nach außergewöhnlicher Rally
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Aktie von Albemarle Corp. hat in der vergangenen Woche deutlich korrigiert und mit einem Wochenverlust von −9,89 % bei 170,60 AUD geschlossen. Der Abgabedruck setzte ab Mittwoch, dem 28. Januar, ein und verstärkte sich insbesondere am Freitag im Zuge des breit angelegten Sell-offs bei Edel- und Industriemetallen. Unternehmensspezifische Negativnachrichten gab es nicht. Vielmehr traf Albemarle eine Kombination aus Gewinnmitnahmen, fallenden Metallpreisen und einer leichten Abkühlung beim Lithiumpreis.

    Bemerkenswert ist der Kontext dieser Bewegung: Vor dem Rücksetzer gehörte Albemarle zu den stärksten Performern im Rohstoffsektor. Die Aktie lag vor dem Sell-off rund +28 % seit Jahresbeginn, +85 % auf Drei-Monats-Sicht und über +160 % auf Sechs-Monats-Sicht. Parallel dazu hatte sich der Lithiumpreis in den vergangenen Monaten von rund 9.000 USD je Tonne auf zwischenzeitlich über 26.000 USD je Tonne vervielfacht – getrieben durch niedrige Lagerbestände, reduzierte Produktion und eine wieder anziehende Nachfrage, insbesondere aus dem Energiespeicherbereich.

    Zuletzt kam es beim Lithiumpreis jedoch zu einer leichten Gegenbewegung zurück in den Bereich um 23.000 USD je Tonne. Diese Pause im Preisanstieg reichte offenbar aus, um nach der starken Aktienrally verstärkt Gewinne mitzunehmen. Der Rückgang der Albemarle-Aktie fällt damit zeitlich zusammen mit der Schwäche im gesamten Metallkomplex, insbesondere bei Gold, Silber und Kupfer.

    Fazit:

    Der Kursrückgang bei Albemarle ist bislang vor allem als technische Korrektur nach einer extremen Übertreibungsphase zu werten und weniger als Reaktion auf eine Verschlechterung der fundamentalen Lage. Die Entwicklung in der kommenden Woche dürfte maßgeblich davon abhängen, ob sich der Lithiumpreis stabilisiert und ob sich die Volatilität im Rohstoffsektor insgesamt wieder beruhigt.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Albemarle Corp.: Starker Rücksetzer nach außergewöhnlicher Rally Die Aktie von Albemarle Corp. hat in der vergangenen Woche deutlich korrigiert und mit einem Wochenverlust von −9,89 % bei 170,60 AUD geschlossen. Der Abgabedruck setzte ab Mittwoch, dem 28. Januar, ein und verstärkte sich insbesondere am Freitag im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     