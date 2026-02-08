    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro/USD: EZB eingepreist – Fokus verlagert sich vollständig auf die Fed

    Der Euro-US-Dollar bewegte sich in der vergangenen Woche kaum und schloss mit einem leichten Minus von 0,23 % bei 1,18235. Die Handelsspanne blieb außergewöhnlich eng, obwohl mit der EZB-Sitzung ein potenziell marktbewegendes Ereignis anstand. Genau …

    Carsten Stork - Euro/USD: EZB eingepreist – Fokus verlagert sich vollständig auf die Fed
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Euro-US-Dollar bewegte sich in der vergangenen Woche kaum und schloss mit einem leichten Minus von 0,23 % bei 1,18235. Die Handelsspanne blieb außergewöhnlich eng, obwohl mit der EZB-Sitzung ein potenziell marktbewegendes Ereignis anstand. Genau diese Reaktion ist jedoch bereits die Aussage: Die Entscheidung war vollständig im Markt enthalten.

    Die Erwartung stabiler Zinsen im Euroraum hat sich damit bestätigt. Neue Impulse kommen aktuell nicht aus Europa, sondern fast ausschließlich aus den USA. Während die EZB ein Hold-Szenario signalisiert, preist der Markt für die Fed weiterhin Zinssenkungen im Jahresverlauf ein. Damit verschiebt sich die Zinsdifferenz perspektivisch zugunsten des Euro, was grundsätzlich unterstützend wirkt.

    Auch die Positionierungsdaten bestätigen dieses Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen im Euro erneut ausgebaut und hält mittlerweile über 163.000 Kontrakte Long. Nach der vorherigen Zurückhaltung zeigt der Markt damit wieder klar steigendes Vertrauen in höhere EUR-Notierungen.

    Die Kombination aus stabiler europäischer Geldpolitik und erwarteter Lockerung in den USA sorgt aktuell für eine typische Übergangsphase: geringe Volatilität, kaum Trend, aber zunehmender Positionsaufbau. Solche Phasen enden erfahrungsgemäß erst dann, wenn die US-Daten eine klare Richtung vorgeben.

    Fazit:

    Der Markt wartet nicht auf Europa, sondern auf die Fed. Solange die Zinssenkungserwartungen in den USA bestehen bleiben, bleibt das fundamentale Umfeld konstruktiv für den Euro. Die ruhige Handelsphase wirkt daher eher wie eine Vorbereitung auf eine spätere Bewegung als wie ein Zeichen fehlender Marktüberzeugung.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Euro/USD: EZB eingepreist – Fokus verlagert sich vollständig auf die Fed Der Euro-US-Dollar bewegte sich in der vergangenen Woche kaum und schloss mit einem leichten Minus von 0,23 % bei 1,18235. Die Handelsspanne blieb außergewöhnlich eng, obwohl mit der EZB-Sitzung ein potenziell marktbewegendes Ereignis anstand. Genau …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     