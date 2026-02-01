    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro/USD: Wochenplus trotz kräftiger Korrektur vom Hoch

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Euro hat die vergangene Woche leicht im Plus beendet. Auf Wochenbasis legte EUR/USD um 0,13 % zu und schloss bei 1,18745. Zuvor war das Währungspaar am Dienstagabend noch bis auf 1,21317 gestiegen, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten und wurde im weiteren Wochenverlauf deutlich abverkauft. Belastend wirkten einerseits der massive Sell-off in den Metallen, andererseits die Schlagzeilen rund um die Nominierung von Kevin Warsh als möglicher künftiger Fed-Chair.

    Auffällig ist jedoch, dass sich die Zinserwartungen am Fed-Funds-Markt kaum verändert haben, was diese Bewegung fundamental nur begrenzt erklärbar macht. Donald Trump erklärte zudem auf Nachfrage, dass ihn ein schwächerer US-Dollar nicht beunruhige. Persönlich halte ich einen schwächeren Dollar für politisch durchaus opportun, da er tendenziell wachstumsunterstützend wirkt und damit gut zur wirtschaftspolitischen Agenda der USA passt.

    Die COT-Daten untermauern das konstruktive Bild für den Euro. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält aktuell 132.134 Kontrakte auf der Long-Seite. Das spricht für anhaltende Zuversicht in eine relative Stärke des Euro gegenüber dem US-Dollar.

    Fazit:

    Trotz der scharfen Korrektur vom Wochenhoch bleibt das übergeordnete Bild für EUR/USD konstruktiv. Die Positionierung signalisiert weiter steigende Euro-Stärke, während vieles dafür spricht, dass der US-Dollar 2026 strukturell unter Druck bleibt.

    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
