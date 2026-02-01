Carsten Stork
Euro/USD: Wochenplus trotz kräftiger Korrektur vom Hoch
Der Euro hat die vergangene Woche leicht im Plus beendet. Auf Wochenbasis legte EUR/USD um 0,13 % zu und schloss bei 1,18745. Zuvor war das Währungspaar am Dienstagabend noch bis auf 1,21317
gestiegen, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten und wurde im weiteren Wochenverlauf deutlich abverkauft. Belastend wirkten einerseits der massive Sell-off in den Metallen, andererseits die
Schlagzeilen rund um die Nominierung von Kevin Warsh als möglicher künftiger Fed-Chair.
Die COT-Daten untermauern das konstruktive Bild für den Euro. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält aktuell 132.134 Kontrakte auf der Long-Seite. Das spricht für
anhaltende Zuversicht in eine relative Stärke des Euro gegenüber dem US-Dollar.
Fazit:
Trotz der scharfen Korrektur vom Wochenhoch bleibt das übergeordnete Bild für EUR/USD konstruktiv. Die Positionierung signalisiert weiter steigende Euro-Stärke, während vieles dafür spricht, dass
der US-Dollar 2026 strukturell unter Druck bleibt.