Carsten Stork
Zucker findet keinen Boden – jede Erholung wird sofort verkauft
Der Zucker-Future blieb auch in der vergangenen Woche klar unter Druck und verlor auf Wochenbasis 3,19 %. Er schloss bei 14,27 US-Cent, nachdem die psychologisch wichtige Marke von 14 US-Cent zwar kurzzeitig gehalten hat, der Markt insgesamt aber …
Auch die Positionierung liefert kein positives Signal. Das Managed Money hält weiterhin eine hohe Short-Position von 167.753 Kontrakten und hat diese zuletzt nicht signifikant reduziert. Das
spricht dafür, dass die spekulative Seite bislang keinen Anlass sieht, das bärische Grundszenario infrage zu stellen. Zwar wäre die saisonale Tendenz grundsätzlich leicht unterstützend, mit einer
historischen Neigung zu einer Erholung bis Mitte oder Ende Februar. In der Praxis zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Jede noch so kleine Gegenbewegung wird konsequent zum Verkauf genutzt.
Fazit:
Der Zucker-Future bleibt strukturell schwach. Hohe erwartete Überschüsse, fehlende Nachfrageimpulse und eine unverändert aggressive Short-Positionierung verhindern bislang jede nachhaltige
Erholung. Solange sich an der Angebotslage nichts ändert, bleibt Zucker ein Markt, in dem Rallys eher Verkaufsgelegenheiten als Trendwenden darstellen.