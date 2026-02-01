    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsZucker RohstoffvorwärtsNachrichten zu Zucker

    Carsten Stork

    Zucker findet keinen Boden – jede Erholung wird sofort verkauft

    Der Zucker-Future blieb auch in der vergangenen Woche klar unter Druck und verlor auf Wochenbasis 3,19 %. Er schloss bei 14,27 US-Cent, nachdem die psychologisch wichtige Marke von 14 US-Cent zwar kurzzeitig gehalten hat, der Markt insgesamt aber …

    Der Zucker-Future blieb auch in der vergangenen Woche klar unter Druck und verlor auf Wochenbasis 3,19 %. Er schloss bei 14,27 US-Cent, nachdem die psychologisch wichtige Marke von 14 US-Cent zwar kurzzeitig gehalten hat, der Markt insgesamt aber keine nachhaltige Stabilisierung zeigen konnte. Über die gesamte Woche hinweg dominierte Verkaufsdruck, getrieben von der weiterhin sehr klaren Angebotsstory. Die Erwartungen an steigende globale Überschüsse lasten massiv auf dem Markt, insbesondere durch höhere Produktionsprognosen aus Brasilien und Indien sowie die Aussicht auf zusätzliche Exporte aus Indien. Entsprechend fehlt es dem Markt aktuell an jedem fundamentalen Impuls, der eine tragfähige Erholung rechtfertigen würde.

    Auch die Positionierung liefert kein positives Signal. Das Managed Money hält weiterhin eine hohe Short-Position von 167.753 Kontrakten und hat diese zuletzt nicht signifikant reduziert. Das spricht dafür, dass die spekulative Seite bislang keinen Anlass sieht, das bärische Grundszenario infrage zu stellen. Zwar wäre die saisonale Tendenz grundsätzlich leicht unterstützend, mit einer historischen Neigung zu einer Erholung bis Mitte oder Ende Februar. In der Praxis zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Jede noch so kleine Gegenbewegung wird konsequent zum Verkauf genutzt.

    Fazit:

    Der Zucker-Future bleibt strukturell schwach. Hohe erwartete Überschüsse, fehlende Nachfrageimpulse und eine unverändert aggressive Short-Positionierung verhindern bislang jede nachhaltige Erholung. Solange sich an der Angebotslage nichts ändert, bleibt Zucker ein Markt, in dem Rallys eher Verkaufsgelegenheiten als Trendwenden darstellen.


