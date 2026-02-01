    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Carsten Stork

    Palladium wird im Metallsell-off gnadenlos zerlegt

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Palladium-Future ist in der vergangenen Woche massiv unter Druck geraten und verlor 16,84 %. Der Kontrakt schloss bei 1.701 US-Dollar je Unze und damit nahe dem Wochentief. Eine nennenswerte technische Erholung blieb bislang aus, was die Schwere des Abverkaufs unterstreicht. Palladium gehörte im Zuge des breiten Sell-offs bei den Edelmetallen klar zu den größten Verlierern.

    Auffällig ist, dass Palladium strukturell zu den illiquidesten Metall-Futures zählt. Genau diese geringe Marktbreite wirkt in Stressphasen verstärkend: Verkaufsdruck schlägt schneller und härter durch als bei Gold oder Silber. Entsprechend hat der Markt im Zuge der panikartigen Umschichtungen besonders stark gelitten.

    Ein interessanter Gegenpol zeigt sich jedoch auf der Positionierungsseite. Die aktuellen COT-Daten weisen aus, dass das Managed Money wieder auf die Long-Seite gewechselt ist und nun netto 684 Kontrakte long hält. Dieses Verhalten haben wir in der Vergangenheit mehrfach gesehen: Nach starken, überzogenen Abwärtsbewegungen beginnt spekulatives Kapital schrittweise, Positionen auf der Long-Seite aufzubauen.

    Zusätzlich spricht die Saisonalität weiterhin für Palladium. Historisch zeigt der Future eine ansteigende Tendenz bis weit ins zweite Quartal hinein, in vielen Jahren sogar bis Ende April. Dieses saisonale Muster steht aktuell im klaren Widerspruch zur kurzfristigen Preisentwicklung, was den Eindruck eines technisch und emotional getriebenen Ausverkaufs verstärkt.

    Fazit:

    Der Palladium-Future wurde im allgemeinen Metall-Sell-off besonders hart getroffen – nicht zuletzt aufgrund seiner geringen Liquidität. Trotz des starken Wochenverlusts zeigen COT-Daten und Saisonalität erste konstruktive Signale. Kurzfristig bleibt der Markt fragil, mittelfristig könnte Palladium jedoch zu den Metallen gehören, die von einer Beruhigung und Normalisierung der Marktbedingungen überproportional profitieren.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


