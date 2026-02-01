Baumwolle: Zähe Seitwärtsphase ohne Impuls

Der Baumwolle-Future konnte in der vergangenen Woche erneut keine eigene Dynamik entwickeln. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt 0,99 % und schloss bei 63,17 US-Cent. Nachdem zur Wochenmitte noch ein Anstieg bis auf 64,40 US-Cent möglich war, konnten diese Gewinne nicht verteidigt werden. Zum Wochenschluss setzte sich erneut Verkaufsdruck durch, was das inzwischen bekannte Muster bestätigt: kurze Erholungsversuche werden konsequent abverkauft.



Das Positionierungsbild hat sich weiter eingetrübt. Laut aktuellem COT-Report hat das Managed Money seine Netto-Short-Positionen deutlich ausgeweitet. Mit rund 38.967 Kontrakten Short bleibt der spekulative Druck klar auf der Unterseite. Ein nachhaltiges Short-Covering ist bislang nicht erkennbar, obwohl der Markt seit Wochen auf niedrigem Niveau verharrt.



Saisonal betrachtet nähert sich die traditionell konstruktivere Phase ihrem Ende. Statistisch wäre noch bis Anfang März leichtes Aufwärtspotenzial vorhanden, allerdings zeigt sich seit rund zwölf Monaten, dass der Baumwolle-Future seiner üblichen Saisonalität kaum noch folgt. Auch dieses Jahr liefern die saisonalen Muster bislang keine verlässliche Orientierung.



Auffällig bleibt das weiterhin sehr hohe Open Interest. Darauf wurde bereits mehrfach hingewiesen. Trotz der hohen offenen Positionen bleibt die Volatilität gering und es fehlt ein klarer Auslöser für eine Richtungsentscheidung. Entweder setzt sich die lethargische Seitwärtsbewegung fort, oder der Markt bereitet sich auf einen verspäteten, dafür umso dynamischeren Move in den kommenden Wochen vor.



Fazit:



Baumwolle bleibt ein Geduldsspiel. Schwache Preisentwicklung, zunehmender Short-Überhang im Managed Money und eine auslaufende Saisonalität sprechen kurzfristig gegen nachhaltige Erholung. Gleichzeitig deutet das hohe Open Interest darauf hin, dass der Markt nicht „leer“ ist. Solange jedoch kein klarer Impuls entsteht, bleibt Baumwolle in einer unattraktiven, aber potenziell explosiven Warteschleife.

