    Carsten Stork

    CO₂-Emissionsrechte: Erste echte Korrektur seit dem Frühjahr 2025

    Foto: renditemanufaktur.de

    Die CO₂-Emissionsrechte standen in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt 7,79 % und schloss bei 81,40 Euro. Damit kam es zur ersten nennenswerten Korrektur seit dem Frühjahr 2025, nachdem sich die Preise über Monate hinweg nahezu ununterbrochen nach oben bewegt hatten. Von einem Trendbruch auf mittlere Sicht kann aktuell jedoch keine Rede sein – vielmehr handelt es sich um eine ausgeprägte Gegenbewegung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends.

    Bemerkenswert ist der Rücksetzer vor allem vor dem Hintergrund, dass sich an den fundamentalen Rahmendaten wenig geändert hat. Die durchschnittlichen Preisprognosen für 2026 liegen weiterhin im Bereich von 93 bis 94 Euro pro Tonne und damit deutlich über dem aktuellen Marktpreis.

    Strukturell bleibt das Umfeld unverändert: Die politisch induzierte Verknappung des Angebots trifft auf eine steigende Nachfrage durch regulatorische Vorgaben. Kurzfristig dominieren jedoch Gewinnmitnahmen und eine deutliche Bereinigung nach der starken Rally der vergangenen Monate.

    Fazit:

    Die aktuelle Bewegung ist eine scharfe, aber überfällige Korrektur nach einem außergewöhnlich starken Lauf. Solange sich der Markt oberhalb der zentralen Unterstützungszone um 80 Euro stabilisiert, bleibt das übergeordnete bullische Strukturthema intakt. Die Volatilität nimmt zu – und genau daraus können sich in den kommenden Wochen neue Trading-Opportunitäten ergeben.


