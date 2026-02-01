    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Öl bleibt der stille Gewinner – Geopolitik schlägt Dollar

    Carsten Stork - Öl bleibt der stille Gewinner – Geopolitik schlägt Dollar
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der WTI Crude Oil Future konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 7,26 % bei 65,74 US-Dollar pro Barrel. Der Anstieg erfolgte weitgehend stetig und trotz eines stärkeren US-Dollars, der andere Rohstoffe zuletzt klar belastet hat. Der Markt bleibt klar geopolitisch getrieben. Die Spannungen zwischen den USA und Iran sind trotz kurzfristig moderaterer Rhetorik keineswegs vom Tisch. Allein die Möglichkeit einer Eskalation – mit Risiken für iranische Exporte und die Straße von Hormus – reicht aus, um eine anhaltende Risikoprämie im Ölpreis zu rechtfertigen.

    Unterstützend wirkt zudem das strukturelle Angebotsumfeld. OPEC+ hält an der Pause weiterer Produktionsausweitungen im ersten Quartal fest, russische Exporte bleiben durch Sanktionen und Angriffe auf Infrastruktur eingeschränkt, und die US-Produktion zeigt erste Ermüdungserscheinungen. Das spiegelt sich auch klar in der Positionierung wider: Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält aktuell 96.982 Kontrakte netto long. Diese Entwicklung passt zu dem insgesamt konstruktiven Marktsentiment.

    Auch saisonal spricht vieles für weiter freundliche Ölpreise. Historisch zeigt sich Crude Oil zu Beginn des Jahres oft stabil bis fest, insbesondere wenn geopolitische Risiken hinzukommen. Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, disziplinierter Angebotssteuerung und wieder zunehmender spekulativer Nachfrage verleiht dem Markt derzeit eine solide Basis.

    Fazit:

    Crude Oil bleibt einer der wenigen Rohstoffmärkte mit klarer relativer Stärke. Die steigenden Long-Positionen des Managed Money und der saisonale Rückenwind sprechen für ein konstruktives Umfeld. Solange die Iran-Thematik ungelöst bleibt, dürfte die geopolitische Prämie im Ölpreis erhalten bleiben – mit entsprechendem Aufwärtspotenzial.


