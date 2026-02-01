Platin wird zerlegt – brutalster Sell-off seit Jahren

Der Platin-Future wurde in der vergangenen Woche regelrecht zerblasen und verlor 21,43 %. Der Kontrakt schloss bei 2.178,2 US-Dollar und gehörte damit – gemeinsam mit Palladium und Silber – zu den größten Verlierern des gesamten Metallsell-offs. Die Dynamik und Geschwindigkeit dieses Abverkaufs waren außergewöhnlich und haben selbst erfahrene Marktteilnehmer überrascht.



Bemerkenswert ist, dass dieser massive Preisrutsch nicht mit einer vollständigen Kapitulation der spekulativen Marktteilnehmer einherging. Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money weiterhin netto long positioniert ist und aktuell 13.922 Kontrakte hält. Allerdings ist klar erkennbar, dass Vorsicht eingezogen ist: Long-Positionen wurden reduziert, Risiko wurde zurückgenommen.



Fundamental lässt sich der Abverkauf nur schwer begründen. Weder Nachfrage- noch Angebotsdaten haben sich in einer Größenordnung verändert, die einen solchen Preissturz rechtfertigen würden. Der einzige greifbare Auslöser bleiben die in mehreren Schritten erfolgten Margin-Erhöhungen der CME, die in einem überhitzten Markt zu erzwungenen Liquidationen geführt haben. In einem vergleichsweise engen Markt wie Platin wirkt dieser Mechanismus besonders destruktiv.



Die saisonale Perspektive bleibt hingegen konstruktiv. Historisch weist der Platin-Future eine positive Tendenz bis weit in das zweite Quartal hinein auf, häufig bis Ende April oder sogar darüber hinaus. Dieses saisonale Muster steht aktuell im klaren Widerspruch zur kurzfristigen Preisentwicklung.



Fazit:



Der Sell-off im Platin war extrem, schnell und weitgehend technisch getrieben. Trotz Positionsabbau bleibt das Managed Money netto long, und die Saisonalität spricht weiterhin für steigende Preise in den kommenden Monaten. Vieles deutet darauf hin, dass es sich um einen temporären, durch Margin-Effekte verstärkten Abverkauf handelt – nicht um einen strukturellen Trendbruch.

