    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Carsten Stork

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Platin wird zerlegt – brutalster Sell-off seit Jahren

    Der Platin-Future wurde in der vergangenen Woche regelrecht zerblasen und verlor 21,43 %. Der Kontrakt schloss bei 2.178,2 US-Dollar und gehörte damit – gemeinsam mit Palladium und Silber – zu den größten Verlierern des gesamten Metallsell-offs. Die …

    Carsten Stork - Platin wird zerlegt – brutalster Sell-off seit Jahren
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Platin-Future wurde in der vergangenen Woche regelrecht zerblasen und verlor 21,43 %. Der Kontrakt schloss bei 2.178,2 US-Dollar und gehörte damit – gemeinsam mit Palladium und Silber – zu den größten Verlierern des gesamten Metallsell-offs. Die Dynamik und Geschwindigkeit dieses Abverkaufs waren außergewöhnlich und haben selbst erfahrene Marktteilnehmer überrascht.

    Bemerkenswert ist, dass dieser massive Preisrutsch nicht mit einer vollständigen Kapitulation der spekulativen Marktteilnehmer einherging. Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money weiterhin netto long positioniert ist und aktuell 13.922 Kontrakte hält. Allerdings ist klar erkennbar, dass Vorsicht eingezogen ist: Long-Positionen wurden reduziert, Risiko wurde zurückgenommen.

    Fundamental lässt sich der Abverkauf nur schwer begründen. Weder Nachfrage- noch Angebotsdaten haben sich in einer Größenordnung verändert, die einen solchen Preissturz rechtfertigen würden. Der einzige greifbare Auslöser bleiben die in mehreren Schritten erfolgten Margin-Erhöhungen der CME, die in einem überhitzten Markt zu erzwungenen Liquidationen geführt haben. In einem vergleichsweise engen Markt wie Platin wirkt dieser Mechanismus besonders destruktiv.

    Die saisonale Perspektive bleibt hingegen konstruktiv. Historisch weist der Platin-Future eine positive Tendenz bis weit in das zweite Quartal hinein auf, häufig bis Ende April oder sogar darüber hinaus. Dieses saisonale Muster steht aktuell im klaren Widerspruch zur kurzfristigen Preisentwicklung.

    Fazit:

    Der Sell-off im Platin war extrem, schnell und weitgehend technisch getrieben. Trotz Positionsabbau bleibt das Managed Money netto long, und die Saisonalität spricht weiterhin für steigende Preise in den kommenden Monaten. Vieles deutet darauf hin, dass es sich um einen temporären, durch Margin-Effekte verstärkten Abverkauf handelt – nicht um einen strukturellen Trendbruch.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Platin wird zerlegt – brutalster Sell-off seit Jahren Der Platin-Future wurde in der vergangenen Woche regelrecht zerblasen und verlor 21,43 %. Der Kontrakt schloss bei 2.178,2 US-Dollar und gehörte damit – gemeinsam mit Palladium und Silber – zu den größten Verlierern des gesamten Metallsell-offs. Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     