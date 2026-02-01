Kakao: Stabilisierung nach extremer Korrektur

Der Cocoa-Future in New York zeigte sich in der vergangenen Woche deutlich ruhiger als zuvor. Auf Wochenbasis verlor der Markt lediglich 0,24 % und schloss bei rund 4.200 US-Dollar je Tonne. Das steht in starkem Kontrast zur Vorwoche, in der Kakao noch um rund 17 % eingebrochen war. Am Freitag rutschte der Kontrakt zwar kurzfristig unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar, konnte sich davon jedoch wieder erholen. Insgesamt deutet das auf eine beginnende Stabilisierung nach der massiven Korrektur hin.



Fundamental bleibt das Umfeld zwiespältig. Auf der Angebotsseite sprechen steigende Lagerbestände, hohe globale Überschussprognosen für die kommenden Saisons und verbesserte Erntebedingungen in Westafrika klar gegen steigende Preise. Gleichzeitig hat die extrem hohe Preisphase der vergangenen Monate die Nachfrage spürbar gedämpft, was sich in rückläufigen Verarbeitungszahlen in Europa und Asien widerspiegelt. Diese Faktoren erklären, warum der Markt trotz der jüngsten Erholung weiterhin unter Druck steht.



Die Positionierung bestätigt dieses Bild: Das Managed Money ist bereits Ende des vergangenen Jahres auf die Short-Seite gewechselt und hält aktuell eine Netto-Short-Position von 15.502 Kontrakten. Das spricht für eine insgesamt entspanntere Marktlage und weniger spekulative Übertreibung als noch im Herbst. Saisonal betrachtet dreht das Bild allerdings langsam. Historisch tendiert Kakao von jetzt an bis Mitte bzw. Ende März eher zu steigenden Preisen, was dem Markt zumindest kurzfristig etwas Unterstützung geben könnte.



Fazit:



Nach dem extremen Einbruch der Vorwoche zeigt der Cocoa-Future klare Zeichen der Beruhigung. Die Preisfindung normalisiert sich zunehmend, getragen von einer weiterhin defensiven Positionierung und einem entspannteren spekulativen Umfeld. Kurzfristig bleibt der Markt anfällig für Schwankungen, doch saisonale Faktoren könnten in den kommenden Wochen für Stabilisierung oder eine moderate Erholung sorgen.

