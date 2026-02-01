Eramet unter Druck – Neuzugang mit strategischem Rückenwind, aber hoher Volatilität

Eramet SA verlor in der vergangenen Woche 16,05 % und schloss bei 73,15 EUR. Die Aktie ist ein Neuzugang im Portfolio und kam unmittelbar nach dem Einstieg deutlich unter Druck. Der Rücksetzer ist vor dem Hintergrund der zuletzt schwachen Metallpreise, der hohen Volatilität im Rohstoffsektor sowie der generell risk-off geprägten Marktphase zu sehen und weniger als unternehmensspezifisches Warnsignal zu interpretieren.



Strategisch bleibt Eramet klar auf kritische Mineralien ausgerichtet. Der Konzern fokussiert sich im Rahmen seines Turnaround-Plans insbesondere auf Mangan aus Gabun sowie Lithium aus Argentinien. Ziel ist es, das operative Ergebnis deutlich zu verbessern: Innerhalb von zwei Jahren soll das EBITDA um 130 bis 170 Mio. EUR steigen. Treiber dafür sind unter anderem Infrastrukturverbesserungen in Gabun zur Erhöhung der Transportkapazitäten sowie Effizienzmaßnahmen, die den Free Cashflow bis Jahresende um weitere 60 bis 70 Mio. EUR verbessern sollen.



Zusätzliche Fantasie liefert das Lithiumgeschäft in Argentinien. Die Produktionskapazität soll bis Ende 2026 vollständig erreicht werden und könnte die Ergebnisentwicklung über das reine Kostensenkungsprogramm hinaus unterstützen. Finanzseitig hat sich Eramet zuletzt Luft verschafft: Ein Waiver für relevante Debt-Covenants sichert den Zugang zu einer ungenutzten Kreditlinie von 935 Mio. EUR. Gleichzeitig bestätigt das Management die Produktionsziele für 2025, auch wenn man kurzfristig weiterhin mit Gegenwind durch schwächere chinesische Industrienachfrage und globale Unsicherheit rechnet. Für 2026 erwartet Eramet jedoch eine graduelle Stabilisierung von Angebot und Nachfrage.



Fazit:



Der starke Kursrückgang in der ersten Woche nach Aufnahme ins Portfolio unterstreicht die hohe Volatilität der Aktie, ändert aber nichts an der strategischen Einordnung. Eramet ist klar in kritischen Mineralien positioniert und arbeitet aktiv an operativer Verbesserung, Bilanzstärkung und Wachstum im Lithiumbereich. Kurzfristig bleibt die Aktie anfällig für Marktschwankungen, mittelfristig bietet der Turnaround-Plan jedoch substanzielle Hebel, sobald sich das Rohstoffumfeld stabilisiert.

