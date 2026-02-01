Bitcoin-Future: Abverkauf setzt sich fort – Volatilität bleibt hoch

Der Bitcoin-Future beendete die vergangene Woche mit einem Minus von 5,32 % und schloss am Freitag bei 84.560 USD. Damit setzte sich die zuvor bereits schwächere Tendenz fort. Über das Wochenende verstärkte sich der Verkaufsdruck weiter deutlich. Zwar handelt der Future selbst nicht am Wochenende, der Spotmarkt lieferte jedoch klare Signale: Bitcoin fiel zwischenzeitlich bis in den Bereich von 80.000 USD zurück.



Im relativen Vergleich bleibt Bitcoin aktuell klar unter Druck und zählt zu den schwächeren Assetklassen. Auffällig ist dabei die Entwicklung der Terminmarktdaten. Trotz fallender Kurse hat das Managed Money seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält aktuell rund 690 Kontrakte netto long. Das deutet darauf hin, dass institutionelle Marktteilnehmer den Downmove eher für Positionsaufbau nutzen als für Kapitulation.



Gleichzeitig ist das Open Interest im Bitcoin-Future deutlich angestiegen. Diese Kombination aus fallenden Preisen und steigenden offenen Positionen spricht für anhaltend hohe Volatilität und erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer dynamischer Bewegungen.



Fazit:



Bitcoin bleibt kurzfristig unter Druck und wird vom Markt derzeit gemieden. Gleichzeitig sprechen steigende Long-Positionen im Terminmarkt und ein deutlich höheres Open Interest gegen eine echte Kapitulation. Die aktuelle Struktur deutet eher auf eine Phase erhöhter Unsicherheit und anhaltend hoher Volatilität hin. Die nächsten Wochen dürften entsprechend unruhig bleiben, auch wenn das Momentum aktuell klar defensiv ist.

