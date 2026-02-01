Weizen trotzt dem Risk-off-Umfeld – Short-Positionen werden vorsichtig reduziert

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnen

    Der Weizenfuture an der CBOT konnte sich in der vergangenen Woche dem allgemeinen Druck im Agrarsektor entziehen und schloss mit einem Plus von 1,56 % bei 538,50 US-Cent. Zwar geriet der Markt zwischenzeitlich unter Druck, insbesondere durch Gewinnmitnahmen und die Erholung des US-Dollars, doch im weiteren Wochenverlauf setzte sich eine stetige Aufwärtsbewegung durch. Während Mais und Sojabohnen klar schwächer tendierten, profitierte Weizen von selektiver Nachfrage und Short-Covering-Tendenzen.

    Ein stabilisierender Faktor bleibt die Wetterlage. In den USA wie auch in der Schwarzmeerregion sorgen extreme Kälteperioden für zunehmende Unsicherheit über mögliche Ernteschäden, auch wenn das tatsächliche Ausmaß erst in den kommenden Wochen sichtbar werden dürfte. Diese Unsicherheit reicht bislang aus, um Verkaufsdruck zu begrenzen. Die COT-Daten bestätigen das Bild: Managed Money ist zwar weiterhin deutlich short positioniert mit 79.390 Kontrakten, hat diese Short-Positionen zuletzt jedoch moderat reduziert. Das spricht für eine vorsichtigere Haltung auf der Short-Seite.

    Saisonal bleibt das Umfeld unterstützend. Historisch zeigt der Weizenfuture bis Anfang bis Mitte Februar eine positive Tendenz, bevor sich das Muster abschwächt. In Kombination mit der hohen bestehenden Short-Positionierung erhöht das die Anfälligkeit für weitere Short-Covering-Bewegungen.

    Fazit:

    Weizen zeigt relative Stärke gegenüber anderen Agrarrohstoffen. Trotz Risk-off-Stimmung, Dollar-Erholung und Gewinnmitnahmen bleibt der Markt stabil. Die Kombination aus Wetterrisiken, reduzierten Short-Positionen und saisonalem Rückenwind spricht kurzfristig für ein konstruktives Umfeld, auch wenn die große Richtungsentscheidung noch aussteht.


