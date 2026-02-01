    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    US-Dollar-Index: Vertrauensverlust dominiert trotz kurzfristiger Stabilisierung

    Der Dollarindex zeigte sich in der vergangenen Woche schwach und verlor auf Wochenbasis 0,22 %, mit einem Schlusskurs bei 97,03 Punkten. Besonders auffällig war der deutliche Rücksetzer zur Wochenmitte, als der Index bis auf 95,36 Punkte fiel. Diese Bewegung unterstreicht, wie fragil das Vertrauen in den US-Dollar derzeit ist. Selbst die Nominierung von Kevin Warsh als möglicher nächster Fed-Chair sowie überraschend robuste US-Inflationsdaten reichten nicht aus, um eine nachhaltige Erholung auszulösen. Der kurzfristige Anstieg zum Wochenschluss wirkte eher technisch und positionsgetrieben als fundamental unterlegt.

    Die COT-Daten liefern ein gemischtes Bild. Das Managed Money hält weiterhin eine Netto-Short-Position von 4.405 Kontrakten. Zwar ist diese deutlich kleiner als die ausgeprägten Short-Positionen im November, als sie bei über 16.000 Kontrakten lagen, von einer überzeugenden Positionierung für einen stärkeren Dollar kann jedoch keine Rede sein. Insgesamt fehlt es dem Dollar an klaren Treibern, während Zweifel an der fiskalischen und geldpolitischen Ausrichtung bestehen bleiben.

    Politisch wurde die Entwicklung zuletzt indirekt bestätigt. Donald Trump erklärte auf Nachfrage, dass ihn ein schwächerer US-Dollar nicht beunruhige und dass er das aktuelle Währungsniveau akzeptiere, ohne eine explizite Präferenz für einen stärkeren Dollar zu äußern.

    Fazit:

    Trotz kurzfristiger Gegenbewegungen bleibt das übergeordnete Bild negativ für den US-Dollar. Das Vertrauen ist angeschlagen, die Positionierung liefert keine klare Unterstützung und auch von politischer Seite kommt kein Rückenwind für eine nachhaltige Dollar-Stärke. Solange sich daran nichts ändert, bleibt das Risiko weiter auf der Unterseite.


