    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Das ist übel

    1785 Aufrufe 1785 0 Kommentare 0 Kommentare

    BYD kommt nicht in die Spur – Fahrzeugverkäufe brechen im Januar dramatisch ein

    Der chinesische Elektroauto-Riese BYD liefert weiter schlechte Nachrichten. Im Januar sanken Absatz und Produktion deutlich – während die Hoffnung auf ausländische Märkte bleibt, sieht die Lage in China düster aus.

    Für Sie zusammengefasst
    • BYD verzeichnet im Januar 30,1% Rückgang beim Absatz.
    • Plug-in-Hybride stark betroffen, Absatz um 28,5% gesunken.
    • Internationale Verkäufe steigen, Ziel: 1,3 Mio. bis 2026.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Das ist übel - BYD kommt nicht in die Spur – Fahrzeugverkäufe brechen im Januar dramatisch ein
    Foto: BENOIT DOPPAGNE - Belga

    BYD hat im Januar einen kräftigen Rückgang seiner Fahrzeugverkäufe verzeichnet und damit die seit Monaten andauernde Flaute auf dem Heimatmarkt weiter bestätigt. Laut offizieller Meldung der Börsenaufsicht wurden weltweit nur 210.051 Fahrzeuge verkauft – ein Minus von 30,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Produktion fiel nahezu im gleichen Maß um 29,1 Prozent und markierte den fünften monatlichen Rückgang in Folge.

    Besonders betroffen war das Segment der Plug-in-Hybride, das mehr als die Hälfte des Absatzes ausmacht. Hier ging der Absatz um 28,5 Prozent zurück und setzt die seit 2025 anhaltende Talfahrt fort. Um dem entgegenzuwirken, brachte BYD im vergangenen Monat verbesserte Hybridmodelle mit Batterien, die eine größere Reichweite aufweisen, auf den Markt. Die Nachfrage bleibt aber weiterhin gedämpft.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    491,72€
    Basispreis
    5,40
    Ask
    × 6,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    368,04€
    Basispreis
    5,41
    Ask
    × 6,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Lediglich Auslandsverkäufe im Plus

    Lichtblicke kommen weiterhin aus dem Ausland. BYD exportierte im Januar über 100.000 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und strebt für 2026 rund 1,3 Millionen internationale Lieferungen an – ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieses Ziel liegt allerdings unter den ursprünglich Ende 2025 gegenüber den Investoren formulierten Ambitionen. Eine Begründung für die Anpassung gab BYD bislang nicht.Die Pläne für neue Montagewerke in Ungarn, Indonesien und der Türkei sollen die globale Präsenz weiter stärken.

    Trotz dieser Erfolge im Ausland bleibt der Druck auf dem chinesischen Markt hoch. Die staatlichen Subventionen für preisgünstige Fahrzeuge werden zurückgefahren, und Wettbewerber wie Geely, Nio, XPeng und Leapmotor setzen BYD zusätzlich unter Druck. Analysten gehen davon aus, dass der chinesische Automobilmarkt 2026 weitgehend stagnieren wird.

    BYD

    -1,03 %
    -4,14 %
    -1,45 %
    -8,82 %
    -6,93 %
    +10,84 %
    +22,19 %
    +646,11 %
    +1.191,31 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9

    Mein Tipp: Weiterhin nicht zugreifen 

    Die Aktie von BYD bleibt weiterhin angeschlagen. Solange die Nachfrage im Inland schwach bleibt, sollten Anleger vorsichtig bleiben und nicht gegen den Abwärtstrend halten. Internationale Erfolge können die inländische Schwäche nur bedingt kompensieren.

    BYD erreichte im Jahr 2025 zwar sein angepasstes globales Absatzziel von 4,6 Millionen Fahrzeugen, einen Ausblick für 2026 hat das Unternehmen bislang aber nicht vorgelegt. Branchenexperten gehen davon aus, dass der chinesische Automobilmarkt in diesem Jahr weitgehend stagnieren dürfte. Insbesondere die Kürzung staatlicher Subventionen für preisgünstige Fahrzeuge dürfte BYD und andere Hersteller, die auf erschwingliche Modelle setzen, zusätzlichen Gegenwind bescheren.

    Daher bleibt es bei der schon vorher ausgegebenen Devise: Erst wenn sich der Kurs wieder deutlich über 11 Euro erholt und die Nachrichtenlage besser wird, sollten Anleger sich wieder für die Aktie interessieren.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,25, was einem Rückgang von -89,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Das ist übel BYD kommt nicht in die Spur – Fahrzeugverkäufe brechen im Januar dramatisch ein Der chinesische Elektroauto-Riese BYD liefert weiter schlechte Nachrichten. Im Januar sanken Absatz und Produktion deutlich – während die Hoffnung auf ausländische Märkte bleibt, sieht die Lage in China düster aus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     