Das ist übel
BYD kommt nicht in die Spur – Fahrzeugverkäufe brechen im Januar dramatisch ein
Der chinesische Elektroauto-Riese BYD liefert weiter schlechte Nachrichten. Im Januar sanken Absatz und Produktion deutlich – während die Hoffnung auf ausländische Märkte bleibt, sieht die Lage in China düster aus.
- BYD verzeichnet im Januar 30,1% Rückgang beim Absatz.
- Plug-in-Hybride stark betroffen, Absatz um 28,5% gesunken.
- Internationale Verkäufe steigen, Ziel: 1,3 Mio. bis 2026.
Lediglich Auslandsverkäufe im Plus
Lichtblicke kommen weiterhin aus dem Ausland. BYD exportierte im Januar über 100.000 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und strebt für 2026 rund 1,3 Millionen internationale Lieferungen an – ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieses Ziel liegt allerdings unter den ursprünglich Ende 2025 gegenüber den Investoren formulierten Ambitionen. Eine Begründung für die Anpassung gab BYD bislang nicht.Die Pläne für neue Montagewerke in Ungarn, Indonesien und der Türkei sollen die globale Präsenz weiter stärken.
Trotz dieser Erfolge im Ausland bleibt der Druck auf dem chinesischen Markt hoch. Die staatlichen Subventionen für preisgünstige Fahrzeuge werden zurückgefahren, und Wettbewerber wie Geely, Nio, XPeng und Leapmotor setzen BYD zusätzlich unter Druck. Analysten gehen davon aus, dass der chinesische Automobilmarkt 2026 weitgehend stagnieren wird.
Mein Tipp: Weiterhin nicht zugreifen
Die Aktie von BYD bleibt weiterhin angeschlagen. Solange die Nachfrage im Inland schwach bleibt, sollten Anleger vorsichtig bleiben und nicht gegen den Abwärtstrend halten. Internationale Erfolge können die inländische Schwäche nur bedingt kompensieren.
BYD erreichte im Jahr 2025 zwar sein angepasstes globales Absatzziel von 4,6 Millionen Fahrzeugen, einen Ausblick für 2026 hat das Unternehmen bislang aber nicht vorgelegt. Branchenexperten gehen davon aus, dass der chinesische Automobilmarkt in diesem Jahr weitgehend stagnieren dürfte. Insbesondere die Kürzung staatlicher Subventionen für preisgünstige Fahrzeuge dürfte BYD und andere Hersteller, die auf erschwingliche Modelle setzen, zusätzlichen Gegenwind bescheren.
Daher bleibt es bei der schon vorher ausgegebenen Devise: Erst wenn sich der Kurs wieder deutlich über 11 Euro erholt und die Nachrichtenlage besser wird, sollten Anleger sich wieder für die Aktie interessieren.
