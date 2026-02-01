    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayWa AktievorwärtsNachrichten zu BayWa
    Baywa-Aufsichtsräte weichen dem Druck - Rukwied bleibt

    Für Sie zusammengefasst
    • Baywa: Drei Aufsichtsräte treten zurück, Druck steigt.
    • Monika Hohlmeier prominentestes Mitglied unter Scheidenden.
    • Vorstandskriterien verschärft, neue Arbeitsweise geplant.
    Foto: BayWa AG

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim Münchner Krisenkonzern Baywa weichen nach mehreren Spitzenmanagern auch drei Aufsichtsräte dem Druck von Eigentümern und Aktionären. Prominentester Name unter den scheidenden Unternehmenskontrolleuren ist die CSU-Politikerin Monika Hohlmeier, die das Gremium zum 31. März verlassen wird. Neben der Tochter des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß beendet auch der österreichische Raiffeisen-Funktionär und Manager Michael Höllerer seine Tätigkeit im Baywa-Aufsichtsrat vorzeitig am 31. März. Im Mai wird dann auch Monique Surges gehen, die Leiterin der deutschen Handelskammer in Neuseeland.

    Langzeit-Aufsichtsräte in der Kritik

    In der Baywa-Mitteilung nicht als einer der Scheidenden genannt ist Bauernpräsident Joachim Rukwied, der dem Gremium seit 2013 angehört. Der vor allem im Agrarhandel tätige Konzern ist seit 2024 in der Krise. Auslöser waren Schulden von über fünf Milliarden Euro, die der Münchner Konzern in den 2010er Jahren im Zuge einer missglückten Auslandsexpansion aufgetürmt hatte. Deswegen sind neben dem damaligen Vorstand auch die Langzeit-Aufsichtsräte unter Druck geraten. Am deutlichsten wurde die Anlegergemeinschaft DSW: "Wie mit Pattex festgeklebt", kritisierte deren Vizepräsidentin Daniela Bergdolt auf der Hauptversammlung 2025.

    Schärfere Auswahlkriterien für den Vorstand

    Nicht zu den Angesprochenen zählt der Aufsichtsratsvorsitzende Gregor Scheller, der erst seit 2024 amtiert und damit nicht zu den Verantwortlichen der Schieflage gehört. Im Baywa-Vorstand haben wegen der Krise bereits zwei Vorsitzende und der langjährige Finanzvorstand den Posten geräumt. Unter Schellers Regie soll der Aufsichtsrat nun auch seine Arbeitsweise verändern, die Auswahlkriterien den Aufsichtsrat wurden bereits verschärft./cho/DP/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie

    Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 3,40 auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um -7,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 341,12 Mio..

    BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +164,71 %/+252,94 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
